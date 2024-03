Daddy Yankee enfoca su música a la religión en “Donante de sangre”: cuándo se estrena

Hace varios meses que Daddy Yankee confirmó su retiro y anunció que se dedicaría a la religión para darle un mayor espacio y tiempo en su vida. Aunque le dolió a los fanáticos y seguidores que tiene en todo el mundo, el cantante se ve muy feliz y lo transmite a todos.

Daddy Yankee y su nuevo camino musical. / Instagram

Para esta Semana Santa, Daddy estrenará una nueva canción que une su carrera musical con el camino de religión que lo acoge actualmente. Con esto cumple con sus palabras dadas en el 2023 cuando anunció que usaría todas sus plataformas para “el reino” y ahora lo cumplirá.

A través de su cuenta de Instagram, dio a conocer que el Viernes Santo de este 2024 estrenará una canción muy particular para él: “Donante de sangre”. Con un videoclip y un posteo en sus stories dejó todo más que claro.

“A Pedro no le cambiaron de oficio, sino de propósito. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo. No me cambió de oficio, sino de propósito. La música ahora viene con un propósito mayor. Así estamos, cumpliendo con lo que dije en el concierto. Gracias por el apoyo”, destacó en el video publicado.

Con una gran emoción transmitida por su sonrisa, el intérprete de “La Gasolina” concluyó diciendo: “Y por lo mismo estoy muy feliz de anunciarles que tenemos música nueva. La nueva canción se llama ‘Donante de Sangre’ y la pueden disfrutar desde esta media noche en todas mis plataformas digitales. Que tengan un bendecido día y que esta canción, a través de Jesucristo, llegue a cada uno de sus corazones. P.D: Siempre soñé con hacer un lanzamiento en el día más importante de la historia de la humanidad. Gracias Dios por concederme la oportunidad de honrarte frente al mundo. Amén!”.

Daddy Yankee y su relación con Cristo

Durante un concierto de despedida, la estrella del reguetón confesó haber aceptado a Cristo en su corazón y se comprometió a utilizar sus habilidades artísticas para evangelizar en todo el mundo. Además, reveló que su hermano, Melvin Ayala, también es cantante de música dedicada a Dios, y su otro hermano, Nomar Ayala, es pastor de una iglesia.