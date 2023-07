Migue Granados le respondió a Nico Occhiato tras sus fuertes declaraciones: “Nuestro público nos conoce”

Luego de que Nico Occhiato, conductor de Nadie Dice Nada, haya lanzado palitos directos a Migue Granados, este decidió responderle a través del programa Intrusos, de América TV. En la misma entrevista, contó más acerca de su idea y cómo está su vínculo actualmente con el también actor.

Cabe recordar que, hace poco, Granados manifestó desde su canal de streaming “Olga”, sus ganas de realizar un vivo de su programa en el estadio de River Plate, Más Monumental. Esto llegó a oídos de Occhiato, quién le recomendó “ir de a poco, porque si no, no hay camino”.

En una nota hecha para el programa Intrusos, el humorista aclaró sobre su posible transmisión en vivo desde el lugar: “Es la idea. Empezó como una joda pero no es un chiste. Nuestro público nos conoce y es como parte de una broma y les gusta todo este delirio”.

Sobre las declaraciones de Nico Occhiato, Migue Granados respondió: “Lo escuché y no me ofendió para nada. Es mi amigo Nico. Lo bardeaban a él, a mí... Es re incómodo eso. No me lo tomé como una bardeada ni a palos, no pasa nada”.

Además, el reconocido actor y músico agregó: “Lo dijo sonriendo, irónico, nos cagamos de risa y está todo bien”. De esta forma, Migue aclaró que actualmente no hay rivalidad entre ambos y que su vínculo es el mejor.

Migue Granados contó sobre su adicción al cigarillo

Nico Occhiato y un picante comentario para Migue Granados

Nico Occhiato, durante su programa Nadie Dice Nada, aprovechó para opinar sobre la idea de Migue Granados de transmitir desde el estadio del último campeón del fútbol argentino, River Plate. Primero, el conductor recalcó sus logros y cómo Luzu TV en agosto tiene programado un Luna Park y dos Gran Rex.

También aprovechó para marcarle la cancha a Granados, diciendo qué, antes de realizar su proyecto, debe ir de a poco, porque “si no, no hay camino”. También, agregó que él comenzó en el mundo del streaming a través del zoom y con poca plata.

Migue Granados y el ¿palito? de Nico Occhiato. (Instagram)

Seguí leyendo