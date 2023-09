Mientras un país llora a Silvina Luna, Mónica Farro se muestra despreocupada, tras su polémica postura a favor de Lotocki

La muerte de Silvina Luna no sorprendió a nadie, pero le dolió a todos. Después de 76 días internada, su estado de salud era crítico y todo habría sido a partir de la cirugía estética que le practicó Aníbal Lotocki. Al conocerse la tristísima noticia, los famosos se volcaron a las redes para expresar su dolor y bronca, menos Mónica Farro, quien fingió demencia y se mostró feliz en los ensayos del Bailando.

En sus historias, y después de que se conociera la noticia del fallecimiento de la actriz, modelo y ex participante de Gran Hermano, Farro subió algunos videos de su entrenamiento junto a su compañero de baile y su coach. “Cómo elonga este equipo” dice su compañero, mientras ella dice “hay que elongar”. “Hay que cuidar los musculitos” cierra el joven y ella, junto a la coach, sonríen.

Pero no quedó ahí, la uruguaya subió a su perfil una imagen de su papá. “Papito de mi corazón, hoy ya un año que partiste. Cuanta falta me hacés, cuanto te extraño, cuanto necesito tus palabras sabias para poder seguir adelante en cada momento, tus consejos , tu sonrisa, todo vos entero. Se que me estas cuidando se que siempre estas ahí para mi y quizás en un lugar mejor. Te amo, te extraño”, escribió Farro.

El posteo de Mónica Farro que generó la indignación de la gente

La gente se indignó y, antes de que ella cerrara los mensajes de la publicación, dejaron muy en claro su postura. “Hacete ver Monica por las dudas”, “Menos empática que esta mina no hay”, “A Silvina Luna la mató tu amigo Dr. Lotocki Al menos tene respeto con una cinta negra”, se podía leer en el posteo.

Monica Farro, “feliz” con el Dr. Lotocki

¿Por qué importa lo que diga Mónica Farro? Porque la vedette uruguaya es la única que habló a favor de Aníbal Lotocki. En una nota que le hicieron en LAM cuando internaron a Luna, Farro lanzó una desafortunada frase. “Yo estoy feliz con lo que me hizo”, señaló la vedette.

En ese momento, Farro dejó en claro que ella no tenía nada malo para decir del médico e instó a la justicia a trabajar. “Lo que le está pasando a Silvina y a otras personas es horrible, pero para eso está la justicia”. Habló, también, de que hay muchos médicos que “se mandan cagadas”, pero que a él le costó más caro por ser mediático.

