Marilina Bertoldi vuelve a Mendoza: “Artísticamente me siento viva, libre y sin techo”

Considerada una de las músicas más trascendentes de su generación, Marilina Bertoldi es comprometida con su búsqueda y su mensaje. Sin pelos en la lengua e intrépida, arriba como abajo del escenario, la cantante, compositora y multiinstrumentista no se detiene en lo cosechado, sino que busca nuevos caminos para salir del aburrimiento y la monotonía.

Después de la edición de su logrado disco “Mojigata”, ahora está en otro plan, en un formato familiar, que según sus propias palabras es lo que buscaba hace mucho tiempo. Junto al baterista Edu Giardina, está en pleno tour Dúo Set, una propuesta que sumerge al público en la potencia de dos músicos que desafían los límites de su arte, creando una experiencia única, cruda y profundamente original.

Con este show y después de llenar el Teatro Mendoza el año pasado, regresa el domingo 26 de noviembre, a Taverna Bar. Las entradas están disponibles en Passline.com.

Junto al baterista Edu Giardina, la compositora explora el nuevo formato (Prensa Marilina Bertoldi/ Juli García).

La siempre inquieta Marilina

Marilina describe el Dúo Set como su laboratorio creativo, donde explora la orquestación en vivo y la producción musical de una manera completamente nueva. El repertorio incluye versiones adaptadas a este formato, abarcando una amplia gama de estilos, desde momentos enérgicos de rock hasta otros suaves y emotivos. Es una invitación especial para aquellos que buscan algo innovador.

Versiones de “Es poderoso”, “Pucho”, “Sushi en lata”, “Nunca”, “La casa de A” o “Prender un fuego”, son parte de las composiciones de Bartoldi, que tomaron otro vuelo en este formato.

Para evitar polémicas y malos entendidos, Marilina Bertoldi hace tiempo que decidió dar entrevistas por correo electrónico a medios digitales. Y aunque no se calla nada y desde el escenario días atrás se pronunció en contra de Javier Milei, el candidato a Presidente de La Libertad Avanza, ahora deja la polémica de lado y solo hablamos de música y su presente.

-Sos una música que explora distintos sonidos disco a disco. Esa nueva búsqueda, ¿sale del aburrimiento o la autocrítica?

-De ambas, aunque ante todo del aburrimiento, el cansancio que me genera la repetición. Cualquier tipo de expresión artística es algo vivo, incluso cuando ya fue publicado, puede desarmarse y transformarse en otra cosa. No tengo ningún tipo de apego ni intención de sostener algo si siento que ya no me representa.

-¿Cómo transitás este nuevo formato dúo, una propuesta si se quiere más íntima?

-Es mi formato favorito hasta ahora, era lo que necesitaba hacía rato. Es jugado hacerlo porque con el formato no sólo nos estaba yendo mejor que nunca sino que además armamos una especie de familia que ya se extraña. Pero artísticamente me siento viva, libre y sin techo. Eso me pesa más en la balanza en este momento.

Recientemente, la compositora lanzó dos singles, “Fockit” junto a Sara Socas y “LÁ LÁ” (que incluye un video dirigido por Gonxalo Alipaz), temas que muestran una faceta punk, unida a un aire urbano del rap, acompañada por la lírica filosa que la caracteriza. Sin ataduras, Bertoldi se muestra genuina y poderosa, en una escena que repite estereotipos pop.

-Has declarado que el rock nacional no innova demasiado, ¿te ponés del lado de lo alternativo, del punk o preferís dejar de lado las etiquetas?

-Prefiero no usar etiquetas pero definitivamente entre los dos bandos que planteás en la pregunta me parece que ni a mi ni a nadie le quedan dudas que estoy en el lado alternativo. Me siento bien en donde no tenga muchas limitaciones, me gusta tener la posibilidad de todo.

-¿Te sentís una referente de tu generación? ¿Qué te produce que los que te escuchan te tomen como ejemplo?

-Me lo vienen diciendo hace un tiempo, a lo de ser referente, pero recién hace poco lo empecé a notar y a percibir. La generación a la que influencié recién ahora está empezando a pisar escenarios y me está contactando, y es raro, siento que me mienten o exageran cuando me hablan. Por ahora les doy un abrazo, les agradezco pero sigo sin creerles mucho. Pero eso es sobre todo por cómo soy con cualquier tipo de halago o muestra de afecto.

-Has lanzado un par de sencillos y ahora te abocaste a esta nueva gira, ¿tenés el deseo de hacer un nuevo material pero que vaya por otro camino?

-Sí, definitivamente el año que viene saco un disco nuevo que aún no tengo, pero ya lo siento engendrándose en mi como un bebé absolutamente deseado.

