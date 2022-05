Marilina Bertoldi: “Las cosas están cambiando mucho y cada vez más rápido”

Su discurso es igual de certero que su música. Para Marilina Bertoldi no fue sencillo entrar en una industria y un género como el rock, donde las mujeres aún tienen que demostrar más que los hombres.

Pero en ese círculo que parecía añejo, sin renovación aparente y con una estructura difícil de mover, la santafesina logró sembrar su impronta desde el comienzo, y en el premio Gardel a Mejor Álbum del Año con “Prender un Fuego”, en 2019 fue la punta de lanza para aquellos que no la conocían o nunca la escucharon, prendieron el parlante e incluyeran en su playlist, como la voz atrevida del rock nacional.

Tras un largo proceso de producción que se demoró por la pandemia, el año pasado lanzó su quinto disco “Mojigata”. Un álbum conceptual, en el que ahonda en su impronta musical, inspirada en músicas como Morissette y Fiona Apple; mujeres que también patearon el tablero con su estilo y poética.

En este disco, que se puede recorrer de principio a fin, con diferentes trances hay un concepto claro desde la diversidad, hasta el proceso personal de la artista, para escribir y pensar el sonido de las once canciones que según sus propias palabras marcan el fin de una etapa de su vida. Ese pasado cargado de prejuicios, sus vivencias en una ciudad chica y la posibilidad de sacar al exterior sus sentimientos más profundos.

Desde “Cosa Mía” el primer corte de difusión, que incluye el video protagonizado por Bertoldi y María Riot, activista y actriz porno conocida por su afiliación a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Pasando por “Amuleto” con un aire vintage psicodélico junto a Javiera Mena, a “Beso Beso Beso”, un rock descarnado con efectos, voces y fantasmas que aparecen en una situación íntima.

Porque toda la obra de Bertoldi plantea su propio manifiesto, desde el título del álbum, un término muy utilizado en otra época y sociedades más pequeñas, hasta el arte de tapa con la imagen del modelo Giuli, como un símbolo de igualdad y desnudes, confluyen en el mensaje y la evolución de la artista.

En el marco de su gira nacional, tras una excelente presentación en el Quilmes Rock y antes de su debut en el Luna Park, Marilina Bertoldi llega con sus nuevas canciones el sábado 7 de mayo, al Teatro Mendoza. Antes de su presentación, la música respondió vía correo electrónico unas preguntas a Los Andes, sobre su presente y visión de la escena nacional.

-Tu nuevo disco fue producido en la pandemia, ¿En qué te influyó ese momento para componer estas nuevas canciones?

-Fue un momento de pausa y encierro. De encontrarse con uno mismo mientras afuera el mundo se caía a pedazos. La creatividad fue una herramienta que ayudó mucho a mantener un hilo conductor ante tanta desestabilización. Me alegra haber dejado mi relato personal de una época tan rara que vivimos todos.

-El título “Mojigata” remite a un cierre de ciclo, ¿Qué cerraste en esa etapa que ya no encontramos hoy en Marilina?

-Yo “salí del closet” hace muchos años, y pensé al hacerlo que cerraba una etapa y que ya estaba todo finalizado con esa época de no decir, de no sentir, de no ser yo. Mojigata es entender que esa época me dejó muchas cosas que naturalice pero que no eran mías, cosas que con determinación podía dejar atrás. Es sacar la última capa invisible de autocensura, de falta de amor propio. Eso es Mojigata, rótulo de una época y la dejó atrás.

-¿Qué esperas con “Mojigata”?

-Que me siga gustando toda la vida, o al menos que me siga hablando y contando cosas de mi. Por eso me gusta tanto hacer cosas súper personales, porque es una manera de hablar conmigo misma a través del tiempo.

-¿Crees que existe la meritocracia en la música y sobre todo en el rock? ¿Por qué?

-No sé en qué sentido está formulado, pero de ninguna manera las personas que ocupamos lugares de mucha visibilidad somos necesariamente las más aptas o las mejores o más talentosas en el área. Somos las personas que por “a” o por “b” tuvimos más privilegios y posibilidades para estar donde estamos hoy.

Para mí fue un camino particularmente largo y laborioso, y aún así tuve posibilidades que mucha gente no tiene. Se requieren muchas cosas para llegar a lugares de mucha exposición y no necesariamente tienen que ver con el talento artístico. Hay algo que yo nunca tuve y que tiene la amplia mayoría, y es cierta capacidad de RRPP, de contactos, vínculos laborales/amistosos importantes. Creo que eso es lo que prima hoy en día como elemento para entrar en un circuito de trabajo en lo artístico.

-¿Sentís que sos parte de una generación de artistas en la música nacional que generó un quiebre?

-Sí, definitivamente. Estuve ahí cuando las cosas eran completamente distintas y logramos darle la vuelta a la torta. Esto fue hace 6 años más o menos. Las cosas están cambiando mucho y cada vez más rápido. Después de “mi generación” vinieron otras muy cercanas que hicieron cosas aún más grandes con lo que les dejamos sobre la mesa. Así como nosotros con lo que nos dejaron. Nos vamos pasando una antorcha y personalmente lo hago con mucho cariño por lo que vendrá.

La música vuelve a Mendoza con su nuevo disco "Mojigata".

-¿Qué artistas crees que son fundamentales para hacer una lectura de la actualidad de la música y la industria? ¿Por qué?

-En la música nacional no lo puedo ver honestamente. Creo que estamos viviéndolo muy a fuego vivo ahora, en unos años te digo. Es fácil confundirse con artistas que aparecen y te engolosinan, pero la posta se ve con el tiempo.

-Has alzado tu voz y generaste incomodidad como mujer en la música ¿lograste un cambio manifestando tus verdades?

-Los cambios siempre suceden y nada es en vano. Creo que para generar el cambio definitivo tenemos que ser mayor cantidad en la escena, diversos. Poder ver la foto general y vernos a todos presentes, sin vacíos ni engaños. Una verdadera representación de la población teniendo voz en lugares de expresión y cambio. Aún no se da eso, pero si soy optimista estamos en un buen camino y hay que seguir adelante sin mirar más de lo justo y necesario hacia atrás.

La Ficha

MARILINA BERTOLDI PRESENTA “MOJIGATA”

Día y hora: sábado 7 de mayo, a las 21.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: $2000. En entradaweb.com.ar