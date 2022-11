María Becerra anuncia el lanzamiento de su nuevo disco “La nena de Argentina”

María Becerra es una de las mujeres más importantes en la industria de la música urbana de Argentina. La joven oriunda de Quilmes, anunció el lanzamiento de lo que será su segundo álbum.

Quien comenzó siendo la “Lady Lady”, ha recogido grandes éxitos en lo que va de su corta carrera musical. Presentándose en diversas ciudades del mundo, la novia de JRei apuesta a su talento y va por un segundo gran lanzamiento.

Maria Becerra.

A través de sus redes sociales, la cantante anunció que el próximo jueves 8 de diciembre a las 23.59 horas llegará “La nena de Argentina”. Se trata de su segundo álbum musical ya que el primero es Animal y cuenta únicamente con cuatro sencillos: “Cazame”, “Mi debilidad”, “Wow wow” y “No eres tú soy yo”.

María Becerra en Los 40 Music Awards

En menos de 30 minutos, el posteo de la artista superó los 100.000 likes. Esto indica que son miles de personas quienes esperan por nuevas canciones de la amiga de Tini Stoessel.

Maria Becerra y su nuevo disco.

“Fuaa, no saben lo emocionada que me tiene este álbum. No paro de escucharlo y ya quiero que ustedes lo escuchen también. LNDA es muy especial, fue tan lindo hacerlo, ahí se ve el reflejo de lo que soy y lo que crecí en todo este tiempoo”, compartió en un posteo donde sumó una foto del disco.

Maria Becerra en Málaga

Luego agregó: “Quedan solo 10 días para que LA NENA DE ARGENTINA SEA DE USTEDES. Para celebrarlo voy a armar una escucha oficial del álbum con mi gente hermosa para que nos podamos conocer en persona y escuchen el álbum antes que nadie”. De esta manera prometió seguir a las primeras 10 personas que dieran “presave” al disco en la web.

María Becerra mostró el detrás de escena del videoclip de “Automático” con la participación de sus hermanas

Tini Stoessel recuerda “Violetta” junto a Disney+

Tini Stoessel se une nuevamente a Disney en un imperdible proyecto. Se trata del festejo del 10° aniversario de la serie Violetta, por lo que la cantante no quiso quedarse afuera.

De la mano de la plataforma Disney+, el 8 de diciembre llega Solo amor y mil canciones, un show musical protagonizado por Tini Stoessel donde recordarán cada éxito de la aclamada serie juvenil.

Solo amor y mil canciones.

La reconocida cantante actuará junto a actor Jorge Blanco, y las actrices Cande Molfese y Mechi Lambre. De esta manera, los fanáticos podrán cantar a todo pulmón y recordar las mejores canciones de la tira.

Solo amor y mil canciones.

El especial presenta reversiones de cinco reconocidas canciones de Violetta, así como los testimonios de fans que comparten anécdotas divertidas y algunos recuerdos de la serie y de sus ídolos.