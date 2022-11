Tini Stoessel quiso sorprender a un fan cordobés y fue ella quien se llevó el asombro: “Qué locura”

Durante el pasado jueves, Tini Stoessel se presentó en la provincia de Córdoba y brindó uno de sus dos shows en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos que se vivió fue la sorpresa que la cantante le dió a un fan y terminó siendo mutuo.

Entre la gran multitud, la artista logró divisar a un joven que estaba bailando sus canciones con la mejor onda y valentía. “Yo no puedo creer lo que estás bailando ¿te animás a subir al escenario?”, le dijo a Gonzalo y él no dudó un segundo.

Tini Stoessel en Córdoba

Como es de costumbre, realizó un potente comentario como introducción a uno de sus últimos éxitos “La Triple T”, y el cordobés subió para acompañarla.

El joven se mostró desinhibido y confiado, y no era para menos. Bailó a la perfección la coreografía del hit de la argentina ensamblándose a la cantante y sus bailarines como si fuera uno más del staff.

Al final de la presentación, Tini confesó muy sorprendida que eso no estaba planeado: “Yo les prometo por mi vida que esto no estaba planeado, se los juro. Estoy totalmente… ¿ustedes vieron eso? ¡Qué locura! Fue muy increíble. Literal, quede en shock”.

Tini Stoessel en el estadio Kempes (Facundo Luque / La Voz)

Así brilló Tini Stoessel al presentarse en el show de Coldplay

Durante la noche del martes, miles de fanáticos de Coldplay tuvieron la suerte de escuchar en vivo a la cantante argentina Tini.

En la quinta noche de los shows previstos en el estadio River Plate, la banda liderada por Chris Martin dejó sorprendidos a los fanáticos cuando la cantante de la “Triple T” se subió al escenario para interpretar no solo uno, sino dos temas.

Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos y en redes opinaron al respecto.

La presencia de Tini no estaba anunciada, sin embargo, varios rumores previos hicieron generar aún más las expectativas de los fanáticos que ya tenían su entrada para el show del día de ayer. La cantante se sumó entre el asombro y aplauso del público para interpretar Let Somebody Go, la colaboración de la banda que originalmente cuenta con la voz de Selena Gomez.

Tini Stoessel sorprendió al público al participar del recital de Coldplay.

“Gracias Tini”, dijo Chris Martin después de acompañarla en el piano para que ella interpretará su última balada Carne y Hueso. Un largo abrazo fundió esta sorpresiva pero efectiva colaboración entre dos artistas que el destino unió sobre un escenario.