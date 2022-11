Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos al Monumental y desató polémica en redes

Coldplay arrazó con la venta de entradas para sus shows en Buenos Aires, en el Monumental, y soprendió la noticia que trascendió en las últimas horas. Tini Stoessel fue invitada por la banda británica para cantar con ellos este martes 1 de noviembre y también interpretará un tema propio.

Fue Yanina Latorre quien adelantó a través de Twitter que la joven será telonera, pero también cantará junto a Chris Martin uno de los temas del grupo. Pero la información de la panelista de LAM (América TV) generó polémica en redes, entre quienes estaban a favor de la presentación de Tini y quienes la tildaron de “acomodada” por tener contactos.

La información vendría de buena fuente, ya que es de público conocimiento que la mamá de Tini Stoessel es una de las mejores amigas de Latorre. Incluso, en más de una oportunidad viajó junto a Mariana Muzlera a ver a la artista.

Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos y en redes opinaron al respecto.

“Coldplay invito a Tini a cantar esta noche. Hablemos de nivel #LAM”, escribió la “angelita” en su cuenta oficial. Y, en otro posteo, citó a una cuenta del fandom de la cantante que aseguró que algunos fans que estaban en el estadio escucharon a la novia de Rodrigo de Paul realizando la prueba de sonido.

Además, la panelista de Ángel de Brito adelantó que Tini interpretará uno de sus últimos éxitos y el tema que Coldplay lanzó meses atrás junto a Selena Gómez, “Let somebody go”

“Te sumo data. Canta 2 temas, Carne y Hueso y Let somebody go”, escribió Latorre y de esta manera desató todo tipo de comentarios en la red social del pajarito.

Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos y en redes opinaron al respecto.

La presentación de Tini Stoessel con Coldplay generó polémica

Al pie de la publicación de Yanina Latorre, no tardaron los fans de la joven en celebrar esta gran oportunidad, pero también fueron muchos los que criticaron la invitación. En varios comentarios aseguraron que la cantante llegó allí por los contactos de su padre, el productora Alejandro Stoessel, y dudaron de las capacidades de Tini Stoessel, que es reconocida en el mundo.

“Y quiénes no tienen nivel? Lali? María Becerra? Nicki Nicole? Decilo”, la desafió un usuario al leer el comentario que Yanina Latorre hizo sobre la presentación de Tini. “Nivel de contactos”, “Menos mal no voy”, fueron otros picantes mensajes en contra de la invitación.

Tini Stoessel lució un conjunto total black y brillante en Chile.

“Todo bien con Tini, pero Chris hasta hoy ni sabia quien era Tini, eso son negociaciones de la organización y productora. No se trata de niveles se trata de contactos”, “Si pago por Coldplay y me ponene a la boba esa, pido q me devuelvan. Igual, Coldplay, demostró que fue más humo que música”, lanzaron otros usuarios.

Aunque no faltaron quienes apoyaron esta gran oportunidad para la cantante: “Solo la reina de Argentina podría”, “No se trata de contactos. Es una artista completa, y reconocida en múltiples países del mundo”, “Nivel Supremo”, “La verdadera reina”.

Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos y en redes opinaron al respecto.

Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos y en redes opinaron al respecto.

Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos y en redes opinaron al respecto.