Marcelo Tinelli perdió a un ser querido y lo despidió en un posteo: “Siempre dentro de mi corazón”

El Bailando 2023 está siendo un éxito y Marcelo Tinelli está poniendo todo su esfuerzo para que eso se mantenga en lo más alto. Más allá de esto, hoy recibió una mala noticia que lo deprimió.

Marcelo Tinelli despidió a su perra París.

En sus redes sociales, el número uno de la televisión comparte cada detalle de su vida diaria con todas aquellas personas que lo siguen desde hace muchos años y les gusta estar atentos a sus actividades. Esta vez, su posteo fue muy triste y contó que perdió a un ser querido con el cual compartió más de 15 años.

“Hoy me toca despedir a mi amada perrita Paris, que ya no da más y con 18 añitos, está con su cuerpito y sus órganos dañados”, expresa en su publicación. La pequeña can está muy enferma y el conductor de televisión decidió pasar los últimos momentos con ella.

“Te amo París de mi vida”, confesó muy conmovido por la terrible y triste situación que está viviendo. Además agregó bastante contenido referido a la pequeña perrita que seguramente compartió muchísimos momentos con él y toda su familia.

En el posteo siguió con algunos agradecimientos: “Gracias a Patricia Barahona por darle tanto amor en todos estos últimos años. Necesitaba verla, tocarla, hablarle”. Asimismo, sumó lo que todos pensaban: “Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida junto a @mariapaularobles314 @micatinelli @candelariatinelli @frantinelli1 y @juanittinelli1″.

“La llevaré, el día que le toque partir físicamente, siempre dentro de mi corazón”, sumó. Antes de terminar, Marcelo Tinelli escribió las últimas palabras que quería decirle a su compañera de vida: “Esos momentos inolvidables, cuando una perrita que amás, como París, se está yendo. Te amamos por siempre. Volá alto París, muy muy alto”.

