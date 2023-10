Es hincha de Boca y quiere cantar si o si en la final de la Copa Libertadores:” Si me llaman, voy con la bici”

Boca Juniors esta contra todo pronóstico en al final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Fluminense el sábado 4 de noviembre en el mítico estadio Maracaná. Para el duelo más importante en el año para los hinchas del Xeneize un rapero conocido expresó su deseo de que lo convoquen a cantar en la previa.

Si bien en la edición del 2020 y del 2021 no hubo cantantes representantes de los dos finalistas, si aparecieron en el 2019 (Gabriel o Pensador para Flamengo y Turf para River) y en la última edición (Buchecha para Flamengo y Jessé para el Athletico Paranaense) por lo que la posibilidad de que haya voces por el lado de Boca y de Fluminense para la final del 2023 existe.

Trueno quiere cantar en la final de la Copa Libertadores

Se trata nada más y menos que de Mateo Palacios Corazzina, nombre real de Trueno. El rapero de 21 años expresó su deseo de que lo elijan para cantar en representación de Boca: “Ojalá, yo estoy acá. Si me llaman me voy caminando, me voy con la bici. Ojalá se dé, sino haremos un asadito y veremos la final con los pibes”.

Además, el oriundo de La Boca recordó una experiencia similar que tuvo el día que cantó en La Bombonera en el partido despedida de Juan Román Riquelme: “Me pasó de cantar en la despedida de Román y estar en el medio de la cancha es impactante, te sentís una hormiga”, recordó.

“Me puse un poco nervioso porque no es un público asegurado. Yo soy de Boca, lo digo en todas las canciones, pero hay gente de club que mi música le va y le viene. La gente fue a ver a Román”, finalizó el ex novio de Nicki Nicole.

Además, Trueno palpitó lo que será la final de la Copa Libertadores 2023 en el estadio Maracaná el sábado 4 de noviembre: “Estoy nervioso, pero contento de que estamos en la final y que tenemos un equipazo. Los de Fluminense también son buenísimos”.

