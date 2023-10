En medio de la pelea familiar, Nicole Neumann emocionó con un mensaje para los 15 de su hija Indiana

Nicole Neumann emocionó a sus seguidores al dedicarle un profundo mensaje de cumpleaños a su hija mayor, Indiana Cubero, quien cumplió 15 años este miércoles.

A pesar de las tensiones públicas entre ambas, la modelo compartió un saludo emotivo en su cuenta de Instagram, acompañado de tiernas imágenes madre-hija.

“¡Felices 15 mi reina!”, expresó Nicole en la publicación, destacando el especial vínculo que comparte con Indiana.

Nicole Neumann y el mensaje para su hija Indiana

“Quien me dio el título de mamá y quien me mostró ese sentimiento de amor incondicional por primera vez en mi vida”, agregó la modelo, revelando la profunda conexión que tiene con su hija mayor.

La publicación, que incluía hermosas fotos de Nicole Neumann junto a Indiana, generó una cálida respuesta de los seguidores, aunque la modelo decidió deshabilitar los comentarios para mantener la intimidad del momento.

Las fotos que Nicole Neumann compartió de su hija

Las fotos que Nicole Neumann compartió de su hija

Este gesto público sigue a otro acercamiento que Nicole tuvo con Indiana días atrás, cuando compartió en sus historias de Instagram su emoción por el inminente cumpleaños de la adolescente, compartiendo diversas fotos juntas.

“Cada vez falta menos para tus 15, princesa”, expresaba el posteo, revelando la anticipación y afecto de la madre hacia su hija en este momento especial.

Las fotos que Nicole Neumann compartió de su hija

Las fotos que Nicole Neumann compartió de su hija

Las fotos que Nicole Neumann compartió de su hija

Nicole Neumann se refirió a la ausencia de Indiana en su boda

A pesar de estos gestos de cariño, anteriormente, Nicole Neumann había enfrentado ciertas tensiones respecto a la ausencia de Indiana en su boda con Manuel Urcera.

En una entrevista con Socios del Espectáculo en El Trece, la modelo abordó el tema y, aunque trató de ocultar sus emociones, expresó su preocupación.

“Tuve que parar un poco porque estaba con muchas cosas del casamiento, que es un montón. Todo el mundo lo organiza año y medio antes, yo estoy medio ahí como que todo fluye, pero necesitaba ocuparme”, comentó Nicole, refiriéndose a los preparativos de la boda.

Nicole Neumann y Manuel Urcera

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que algún miembro de su familia no estuviera presente, la modelo respondió con cautela: “No sé, ni idea. Pero yo no hablo de cosas de mi familia hace años y voy a seguir en ese mismo modo. No sé qué dijeron, ni me importa”.

Nicole Neumann, quien ha compartido mensajes en redes sociales alusivos a la tristeza, explicó su postura: “Y bueno, al que le llega le llega y al que no, no. Puede comunicar o mandar un mensaje y el que quiere lo recibe y el que no, no. No me engancho más por eso, ni contesto más ni miro qué se dice”.

Seguí Leyendo