Marcelo Tinelli ninguneó a Facundo Mazzei, el ex bailarín se indignó y lo liquidó en las redes con una fuerte denuncia

Este martes, Flor Vigna pisó la pista del Bailando y con ella explotó el drama y la polémica. Resulta que la ex bicampeona del certamen se quedó con Jony Lazarte, el bailarín que todo el mundo quería, último campeón del Bailando con Noelia Marzol, en el 2021.

Acusada de ser la “favorita de la producción”, Flor y su coach tuvieron un fuerte cruce con el jurado. Pero lo más llamativo fue cuando la joven artista recordó a su ex bailarín y amigo, Facu Mazzei, con quien formó equipo ganador en ediciones anteriores. Marcelo Tinelli la interrumpió y empezó a descalificar al bailarín y ahora cantante, ex miembro del staff de bailarines del certamen.

Primero Tinelli le dijo a Flor que basta de besos, que si ella lo hubiese querido estaría bailando con él, pero ella eligió a Jony. Vigna intentó justificarse diciendo que Mazzei está enfocado en su carrera musical. “Yo no conozco a nadie que me haya hablado de la carrera musical de él, con todo respeto, por la calle. Yo ando mucho por la calle y no pasó ningún camión ni gente gritando ‘¡escuchá los temas de Facu Mazzei’”, sostuvo el conductor, mientras Flor empezaba a montar en cólera.

“Porque Facu Mazzei se autogestiona, hace todo él y no paga publicidad”, respondió la bailarina. Tinelli quiso saber por dónde sale el material del ahora cantante porque, según Marcelo, “no sale nada”. Flor Vigna subió la apuesta y enumeró que el trabajo de Mazzei se puede escuchar por Spotify y YouTube. “Y ahora está en el Teatro Regina, le pasé el chivo y todo”, sostuvo triunfante la bailarina.

El ex bailarín de Tinelli tiene su propio show en Teatro

Flor insistió en que el artista se produce solo, y Tinelli volvió a disparar con el ex bailarín y fue lapidarios: ¿Quién es Facu Mazzei? No existe”. El conductor dio por terminado el tema y pasó a otra cosa. Pero no iba a quedar ahí

La furiosa respuesta de Facu Mazzei

El músico y ex bailarín del Bailando se desahogó en las redes sociales tras las palabras de Marcelo Tinelli. “Mudo me dejaste Marcelo Tinelli”, comenzó escribiendo Mazzei.

El ex bailarín de Marcelo Tinelli se enojó por el ninguneo del conductor

Sobre que Marcelo no sabe quién es, el artista fue contundente. “Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Qué rari estás de memoria (será la tintura)”, disparó Mazzei. Efectivamente, el bailarín ha pasado incontable cantidad de veces por la pista del Bailando con famosas como Belén Francese, Noelia Pompa y Maca Rinaldi, entre otras.

“También quería decirte que ojalá la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión de Coca con mi cara como dijiste, pero cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací” sostuvo el artista.

“Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro teniendo una hija que también produce música y le mete a eso”, agregó Mazzei, haciendo referencia al trabajo de Cande Tinelli.

Lo más fuerte llegó con la denuncia del final. “Otro dato que te dejo, soy quien se saco el hombro en el último bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento!!”, aseguró Mazzei. En las imágenes que emitió LAM, se puede ver al bailarín en una camilla transportada por Hernán Piquín y Maxi Diorio, hasta que finalmente un médico lo asiste y lo llevan a una ambulancia.

¿Saldrá Tinelli a pedirle disculpas a su ex bailarín?

