Marcela Pagano apuntó con denuncias tras ser desvinculada de América: “Me ensucian para tapar el motivo”

Marcela Pagano, periodista de A24, fue desvinculada del Grupo América el pasado viernes por la noche y con algunos días trascendidos, la comunicadora se manifestó.

Según los primeros comentarios el motivo radica en el “maltrato” que habría ejercido contra otros colegas. Sin embargo, Pagano compartió en el fin de semana, un comunicado en sus redes en el que denunció censura por parte del canal.

Marcela Pagano habló tras su despido de América.

En su posteo apuntó contra la Dirección del canal, asegurando que hubo “prohibiciones explícitas” de invitar a personas cercanas a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y economistas kirchneristas.

Recientemente, Pagano habló en Socios del espectáculo y reflexionó hablando de su nuevo rol radial: “Este proyecto lo venía planeando y no podía hacerlo porque tenía un contrato de exclusividad absoluta para todos los formatos. Así que ahora estoy feliz porque era lo que quería”.

Consultada sobre las denuncias en su contra, Marcela Pagano señaló que: “Yo cumplí hasta el último día en informar, incluso cuando no me lo permitían. Yo hacía todo en el programa, y no me molestaba porque amo mi trabajo, pero llegó un momento en el que preparaba material y presionaban a mis compañeros para frenar las placas estando al aire”.

Además, la periodista desenmascaró el detrás de escena: “Hay gente ahí que trabaja bajo presión. Respeto a mis colegas, que claro que están asustados. Yo me animo y no tengo miedo de contar lo que pasaba, pero no para todos es igual”.

Sin perder el tiempo, Marcela reveló que no quiso aclarar si se trataba de acasos de índole laboral, sexual o ambas porque “todo esto está documentado en la Justicia y lo verán ahí”. A su vez, reveló que tendrán que ensuciarla mucho para tapar los verdaderos motivos que la alejan de América.

“Creo que hablar de violencia en la sociedad en la que vivimos es complejo. Hay que argumentar qué es violencia, y por eso tomo distancia. Es un artilugio que utilizaron. No hay duda que hubo persecución y acoso. Yo sufrí acoso. También discriminación de pensamiento. No es algo gracioso hablar de misoginia hoy”, amplió tajante Marcela Pagano.