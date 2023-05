Despidieron a la periodista de A24, Marcela Pagano: denunció presiones y censura

Marcela Pagano, periodista de A24, fue desvinculada del Grupo América el pasado viernes por la noche. Según los primeros comentarios sobre el despido de la conductora de “Para que sepas”, el motivo radica en el “maltrato” que habría ejercido contra otros colegas. Sin embargo, Pagano compartió hoy un comunicado en sus redes en el que denunció censura por parte del canal.

Rumores indicaban que la periodista fue desvinculada por “maltratar al personal del programa”. El hecho trascendió luego de que el medio Big Bang News indicara que hubo denuncias y sumarios internos en el sindicato de prensa, SiPreBA, sobre acusaciones contra Pagano.

“Hicieron una investigación interna en recursos humanos a partir de las acusaciones que comenzó a recibir. No fueron maltratos físicos, sino gritos e insultos”, detallaron desde el medio.

En contraparte, la conductora del ciclo de A24 enumeró su versión de los hechos en un extenso comunicado que compartió en su cuenta de Instagram y en Twitter. “Quiero contarles que el viernes por la noche fui desvinculada del Grupo América. Después de soportar siete meses de presiones, terminé de comprender que era imposible hacer periodismo con la gente que dirige hoy esa señal, incluso cuando muchas veces me ceñí a lo meramente técnico”, inició Pagano previo a destacar el rol de Daniel Vila en la dirección del canal y de Rolando Graña, quien ejerce como gerente periodístico.

“Quienes me conocen como persona y profesional en estos 17 años en tantas empresas de medios masivos de comunicación (radio Mitre, Clarín, Ámbito Financiero, TN, Canal 13, TV Pública, entre otros) saben cómo trabajo y jamás tuve un solo problema con un compañero o autoridad”, agregó en alusión a las presuntas acusaciones de maltrato.

Y continuó: “Para justificar lo imposible en un año electoral, quieren ensuciar mi imagen cuando soy una trabajadora honrada y profesional que vive de su sueldo. Soy consciente de que antes que a mí me pasara esto, también sufrieron esta censura importantes figuras del periodismo. Esas voces hoy no están en la pantalla de América debido a sus formas de ejercer el periodismo, convirtiéndose esta modalidad en una costumbre de la Dirección actual de esta emisora para despedir gente que por sus pensamientos y opiniones incomodan y obstaculizan intereses”.

El comunicado de Pagano que trascendió este lunes en sus redes sociales. Foto: Marcela Pagano / Twitter

A modo de ejemplo, la conductora recordó la salida de Viviana Canosa del canal y aseguró que la razón de su despido no le fue esclarecida. “Tuve que hablar personalmente con ellos o personas allegadas a ellos porque la Dirección del canal daba versiones muy variadas sobre las motivaciones de esas desvinculaciones. La última fue Viviana Canosa, cuyo verdadero motivo de desvinculación del canal se me ocultó cuando fui coercionada por una autoridad invocando a un abogado del canal (quien había sido mi pareja) a leer un comunicado de prensa que la Dirección redactó acerca de los escraches públicos. También hay una recurrencia hostil y avasallante contra las mujeres en esa pantalla, de la que pueden dar fe varias de mis ex y actuales compañeras”.

En adición, Pagano destacó lo llamativo de su desvinculación en un momento en el que su medición de audiencia mejora cuando aborda temas sobre la economía actual del país. “Echarme después de dos años y dos meses de conducción en pleno vaivén con el futuro en vilo de la actual gestión es significativo”, sumó.

En la continuación de su mensaje, la conductora de “Para que sepas” aclaró “nunca recibí un llamado directo de nadie del ministerio de Economía para limitar mi mirada como periodista. Por el programa que conduje pasaron TODAS las voces. Dicho esto quiero contar que mi libertad para preguntar estuvo cercenada en el último mes. Recibí prohibiciones explícitas de invitar a toda persona vinculada a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y economistas kirchneristas pero no alineados con cierta ala de la política del Frente de Todos como Julia Strada o Sergio Chouza. En las últimas semanas me prohibieron poner en las placas y videograph que el dólar había subido, solo podía contar al aire cuando bajaba”.

“Me rebelé ante esta decisión, de la que incluso fui anoticiada estando al aire mientras hacía una columna económica. La gota que rebalsó el vaso fue mi reportaje a Javier Milei el miércoles pasado, que marcó el pico de rating de la tarde del canal”, destacó.

Hacia el final de su comunicado, Pagano mostró gratitud hacia sus colegas de América “con quienes compartí hermosas etapas laborales. Gracias por el apoyo, fue un placer trabajar estos años con ustedes y ya nos volveremos a cruzar profesionalmente”. Por último, aseguró a sus seguidores que más adelante tendrá noticias sobre su futuro laboral.