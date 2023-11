Los detalles del romance “a escondidas” de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Los fanáticos de Gran Hermano estuvieron en vilo durante mucho tiempo, esperando ansiosamente que el romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se confirmara. Aunque nunca hubo declaraciones oficiales por parte de los involucrados, los rumores sobre su relación siempre estuvieron presentes.

Sin embargo, recientemente, se han revelado algunos detalles sobre cómo transcurrió esa relación que mantuvieron al salir del reality.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en los premios Martín Fierro 2023 (Foto: Twitter)

En la emisión de este martes de “Los Ángeles de la Mañana” (LAM), la periodista Maite Peñoñori puso el foco en este tema y compartió algunos datos sobre lo que ocurrió entre Julieta y Marcos al salir de la casa de Gran Hermano.

Según lo que relató, Julieta Poggio se mostraba muy comprometida con la relación, mientras que Marcos Ginocchio tenía una postura diferente. “Julieta estaba muy enganchada con Marcos. Habían comenzado una relación y la estaban pasando bien”, inició Maite.

No obstante, la relación aparentemente no se oficializó debido a la postura de Marcos. Según Maite, él le decía a Julieta: “Yo no estoy para estar en una relación”.

En consecuencia, ambos decidieron mantener su relación en secreto y nunca la hicieron pública. La justificación de Marcos para esta decisión era que no se encontraba en un momento adecuado para avanzar en una relación debido a su trabajo y otras circunstancias.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Las declaraciones de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Es importante destacar que ni Marcos Ginocchio ni Julieta Poggio han hecho comentarios sobre estos rumores y especulaciones en torno a su relación. A pesar de esto, en diversas ocasiones han enfatizado que mantienen una sólida amistad que se forjó desde su encuentro en el reality de Gran Hermano.

En el caso de Marcos Ginocchio, continúa su carrera en el extranjero y ha compartido recientemente imágenes de su trabajo para una reconocida marca de gaseosas.

Los 'hermanitos' disfrutaron su gira.

Todo parece indicar que seguirá enfocado en su carrera como modelo, tal como había anticipado en el pasado. Mientras tanto, los seguidores de la pareja, que alguna vez soñaron con su romance, tendrán que conformarse con estos rumores y especulaciones sobre lo que pudo haber sido.

