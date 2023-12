Lo que nadie sabía de L-Gante: qué lo vincula sexualmente con Yanina Latorre

En medio de una mesa en el programa Polémica en el Bar, Ángel de Brito no se contuvo y reveló uno de los secretos más íntimos del famoso cantante de cumbia, L-Gante, involucrando a la reconocida panelista Yanina Latorre.

Durante el repaso de los momentos más trascendentales del año en el mundo del espectáculo, el conductor de LAM se sumergió en los entretelones de la farándula al desvelar el supuesto secreto sexual de L-Gante relacionado con Latorre.

Uno de los puntos destacados en el debate fue la detención del cantante por privación ilegítima de la libertad, un hecho que generó gran impacto mediático y que fue rememorado por Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, considerándolo “muy impactante”.

L-Gante

Además, Marcela Tinayre recordó un gesto amable del cantante hacia ella durante los Martín Fierro, expresando: “Estuve en los Martín Fierro con él, se me acercó, me dio un beso y me dijo: ‘gracias por defenderme en el programa’”.

Durante la conversación, se reveló un acercamiento entre L-Gante y Benjamín Vicuña en el evento, situación que no pasó desapercibida para los presentes.

“Hablaba con Vicuña todo el tiempo”, contó Ángel. Y Gabriel Schultz agregó: “¿De qué van a hablar? De minas”. A lo que Marcela Tinayre sumó: “De la casita, como diría Yanina”, haciendo referencia al término que Yanina usó al referirse a su rejuvenecimiento vaginal.

En ese contexto, Ángel de Brito soltó una sorprendente revelación, asegurando que L-Gante había expresado un profundo interés en Yanina Latorre y que, incluso, se presentó inesperadamente en las grabaciones del programa LAM con la intención de darle un beso a la panelista.

Las vacaciones de la panelista.

“El otro día L-Gante, porque es un personaje muy particular, entró al estudio de LAM porque, para decirlo finamente, quería besar a Yanina”, lanzó el conductor.

El relato continuó con detalles de la inesperada visita del músico al programa de televisión. Según Ángel de Brito, L-Gante apareció aproximadamente a las 8 de la noche, justo cuando se encontraba en otro segmento del canal, mostrando claramente su interés en la esposa de Diego Latorre. “Le gustan las casadas y rubias”, comentaron para cerrar el tema.

