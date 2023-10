Las películas más vistas de Paramount+ en Argentina para este lunes

¡Atención, cinéfilos y amantes del entretenimiento! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos, tengo una noticia que te va a encantar. El streaming está en pleno auge y cada vez más espectadores eligen Paramount+ como su plataforma favorita para disfrutar de películas y series de alta calidad. ¿Querés saber cuáles son las películas más vistas en Argentina en este día? No te pierdas nuestro ranking exclusivo y descubrí qué títulos están arrasando en la pantalla chica. ¡Prepará las palomitas y sumergite en el fascinante mundo del cine desde la comodidad de tu hogar con Paramount+!

Top 10 películas de Argentina

1.- La ballena

Un solitario profesor de inglés con obesidad severa (Brendan Fraser) intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

2.- Cementerio de Mascotas: El Origen

En 1969, Jud Crandall sueña con dejar atrás Ludlow, Maine, pero pronto descubre siniestros secretos enterrados en su interior y se ve obligado a enfrentarse a una oscura historia familiar que le mantendrá para siempre unido a Ludlow.

3.- Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

4.- Jeepers Creepers: Reborn

El Horror Hound festival celebra su primer evento en Luisiana, donde atrae a cientos de fanes del terror; entre ellos se encuentra Laine que, obligada a asistir por Chase, su novio, comienza a experimentar premoniciones inexplicables y visiones inquietantes relacionadas con el pasado de la ciudad y con El Creeper. A medida que avanza el festival y el entretenimiento empapado de sangre se convierte en un frenesí, Laine cree que algo sobrenatural ha sido convocado y que ella está en el centro de todo

5.- Scream VI

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan Woodsboro para dar comienzo a un nuevo capítulo.

6.- Organ Trail

Una joven Abigale Archer se queda sola y sin amigos en un brutal invierno de Montana durante la década de 1870, luchando por sobrevivir y recuperar su única posesión terrenal, el caballo de su familia, de una banda de bandidos sedientos de sangre.

7.- Luz negra

Travis Block, un agente del gobierno en la sombra que se especializa en eliminar operativos cuyas coberturas han sido expuestas, descubre una conspiración mortal dentro de sus propias filas que alcanza los niveles más altos del poder.

8.- Monster High 2

Al ingresar al segundo año en Monster High, Clawdeen Wolf, Draculaura y Frankie Stein se enfrentan a nuevos estudiantes, nuevos poderes y una amenaza aún mayor que no sólo podría romper su amistad sino que podría cambiar el mundo para siempre.

9.- Smile

Tras presenciar un extraño y traumático incidente con un paciente, la doctora Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un miedo sobrecogedor comienza a afectar a todos los aspectos de su vida, Rose se verá obligada a afrontar a su problemático pasado para sobrevivir y escapar de su terrorífica nueva realidad.

10.- The Equalizer 2 (El protector 2)

Robert McCall (Denzel Washington) garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos, pero ¿hasta dónde llegará cuando se trate de alguien a quien ama?

Orígenes de Paramount+ una de las plataformas preferidas de los usuarios

Paramount+ es una plataforma de streaming que nació en Estados Unidos en el año 2014 y que recientemente ha llegado a Argentina para ofrecer a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Esta plataforma es conocida por ser el hogar de producciones famosas de la cadena Paramount, como las películas de la saga "Mission: Impossible" y "Transformers", así como las aclamadas series "The Handmaid's Tale" y "Yellowstone". Con su extenso catálogo, Paramount+ se ha convertido en una opción ideal para aquellos que buscan entretenimiento de calidad. Las producciones más famosas de Paramount+ han logrado captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Sus películas de acción y aventura, como "Mission: Impossible" y "Transformers", han sido éxitos de taquilla y han dejado una huella en la industria cinematográfica. Por otro lado, las series originales de Paramount+, como "The Handmaid's Tale" y "Yellowstone", han sido aclamadas por la crítica y han ganado numerosos premios, convirtiéndose en favoritas de los amantes de las historias intensas y emocionantes. Los contenidos de Paramount+ no solo entretienen a los usuarios, sino que también les ofrecen la posibilidad de disfrutar de producciones de alta calidad en cualquier momento y lugar. Con su amplio catálogo de películas y series, esta plataforma permite a los usuarios acceder a sus contenidos favoritos desde sus dispositivos móviles o televisores inteligentes. Además, Paramount+ ofrece la opción de descargar los contenidos para verlos sin conexión, lo que resulta muy conveniente para aquellos que viajan o tienen una conexión a internet limitada. En resumen, Paramount+ es una plataforma de streaming que ha llegado a Argentina para ofrecer a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Con producciones famosas como "Mission: Impossible" y "The Handmaid's Tale", esta plataforma se ha convertido en una opción ideal para aquellos que buscan entretenimiento de calidad. Además, sus contenidos están disponibles en cualquier momento y lugar, lo que permite a los usuarios disfrutar de sus películas y series favoritas de forma cómoda y conveniente