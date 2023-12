Las fotos del fabuloso departamento de la hija de Luis Miguel en Miami

La modelo Michelle Salas, reconocida por su vínculo con el célebre cantante Luis Miguel, ha compartido en sus redes sociales un vistazo al interior de su lujoso departamento en Miami, propiedad que adquirió hace algunos años y está valorada en tres millones de dólares, según reportes locales.

Este exclusivo hogar, que abarca una superficie en una de las zonas más distinguidas de Miami, ofrece una exquisita exhibición de su estilo de vida y gustos personales.

El departamento de Salas se destaca por sus espaciosos interiores, que incluyen un gimnasio, piscina y jardín, presentando un ambiente al aire libre que refleja su distintivo estilo y comodidad.

Así es el departamento de la hija de Luis Miguel

A través de sus plataformas digitales, Salas comparte instantáneas de su día a día en este espacio, donde se aprecian ambientes con un diseño pulcro y de estilo vintage, con predominancia de colores neutros como blanco y negro.

La joven de 33 años, quien divide su tiempo entre Nueva York y México, también ha dejado ver desde su departamento las impresionantes vistas que ofrece de Miami, gracias a sus amplios ventanales en la terraza, describiéndolo como un lugar perfecto para relajarse y contemplar la playa y el entorno urbano.

Durante la pandemia de Covid-19, Salas optó por permanecer en su lujoso refugio en Florida, desde donde compartió momentos cotidianos y celebró su cumpleaños número 31.

Así es el departamento de la hija de Luis Miguel

Aunque reside principalmente en Nueva York debido a sus compromisos laborales como modelo, ha dejado entrever aspectos de su vida diaria desde la comodidad de su hogar en Miami a través de sus redes sociales, mostrando rincones como la cocina, el lavadero, la sala de estar y su habitación.

Además de su labor como modelo para reconocidas marcas como Michael Kors, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera y Tommy Hilfiger, Michelle Salas también es conocida por su relación familiar con figuras destacadas en el mundo del entretenimiento, siendo bisnieta de la actriz Sylvia Pasquel, hermana de la cantante Alejandra Guzmán.

Así es el departamento de la hija de Luis Miguel

Cómo es la relación actual entre Michelle Salas y Luis Miguel

No obstante, la relación con su padre, Luis Miguel, fue un tema sensible por años. En 2005, la modelo, entonces adolescente, rompió el silencio y expresó su deseo de no ser compadecida como la hija no reconocida del famoso cantante, marcando un antes y un después en su relación con él.

Aunque tiempo después se oficializó el reconocimiento legal, Salas ha mantenido un perfil discreto sobre su vínculo con Luis Miguel.

Así está hoy la primera hija de Luis Miguel.

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel que la rompe en Instagram

Seguí Leyendo