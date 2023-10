Luis Miguel no escatimó y le hizo un regalo inolvidable a su hija y su flamante esposo

Si bien se aseguraba que Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas no estarían presentes en la boda no lo dudo y reprogramó sus shows de la gira que lo tiene recorriendo el mundo para no faltar al momento más especial de su hija.

El Sol de México sí estuvo en la boda de su única hija que llegó al altar su pareja Danilo Diazgranados este 13 de octubre, en una espectacular finca ubicada en La Toscana, Italia.

Luis Miguel le hizo un asombroso regalo de bodas a los novios.

Luis Miguel quiso estar presente en este momento especial, así que se trasladó al lugar en helicóptero junto a la empresaria española con quien se rumorea se casará en 2024. El particular momento fue captado por varios fanáticos que se encontraban en el lugar.

Cabe destacar que la celebración fue por tres días. El viernes, los novios brindaron a sus invitados un coctel de bienvenida y el pasado sábado tuvo lugar la ceremonia religiosa. De acuerdo a varios medios internacionales, Luismi reprogramó varias fechas de sus conciertos para estar presente en este momento único para su heredera.

Cuál fue el regalo que le hizo Luis Miguel a los novios

El medio mexicano TVyNovelas informó que Luis Miguel le habría obsequiado a la novia un par de hermosos jugos de aros, cuyas cifras son exorbitantes

El primero de ellos realizados en oro blanco y amarillo con diamantes y zafiros valorados en 40 mil euros. El segundo par, son unos aretes fabricados en oro blanco y diamantes, sin precio publicado, por lo que se cree que Luis Miguel los hizo hacer. Para Danilo Diazgranados, Luismi eligió un exclusivo juego de gemelos cuyo valor está en 20.500 euros.

De esta manera, Luis Miguel no escatimó en gastos, algo que tampoco le sería un problema y les obsequió a cada quien un detalle que puedan usar de aquí en adelante sabiendo que llevan en el cuerpo millones de billetes de circulación europea.

