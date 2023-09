Luis Miguel le pidió casamiento a su novia Paoma Cuevas pero la respuesta fue inesperada

Luis Miguel sigue arrasando en su gira mundial de conciertos acompañado de su novia, la diseñadora y empresaria española Paloma Cuevas, con quien mantiene una relación estable desde hace 14 meses y luego de que el cantante pasara varios años de soltería tras divorciarse de Aracely Arambula. Sin embargo, la noticia que sorprendió fue el reciente pedido de matrimonio que el cantante mexicano le habría hecho a Paloma, según trascendió en medios de la península ibérica.

Desde España, la prestigiosa periodista Paloma García Pelayo dio la primicia en su programa, “Y ahora Sonsoles” de Antena 3, en el que cuenta la petición del artista a su pareja. Pero lo que más sorprendió fue la respuesta de la novia de Luismi, algo que ninguno se esperaba.

Pues parece que sí. “Luis Miguel ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas”, aseguraba la comunicadora días atrás. De hecho, hace días incluso se habló de la entrega de un anillo de compromiso.

La historia de amor entre ellos tuvo muchas idas y vueltas. Fueron muy amigos en su infancia, se distanciaron y se reencontraron tiempo después, reiniciando la amistad cuando ambos ya estaban casados. Así fue como el Sol de México se convirtió en uno de los mejores amigos del marido de ella, el torero Enrique Ponce.

La amistad de la infancia nació porque el padre de Luismi, Luisito Rey, era muy amigo del padre de Paloma, el famoso torero andaluz Victoriano Valencia. Pero sus vidas tomaron rumbos diferentes: él entre México y Miami, ella en España.

El reencuentro entre Luismi y Paloma Cuevas se produjo en los noventa, cuando él estaba casado con Aracely Arámbula y ella, con Enrique Ponce. Tan cercanas se hicieron ambas parejas, y tan amigos se hicieron los dos hombres, que la pareja de Paloma y su esposo fueron elegidos como padrinos de Miguel Gallego Arámbula, el primer hijo de Luis Miguel y Aracely.

Qué respondió Paloma al pedido de Luismi

Paloma Cuevas, que está encantada, feliz, viviendo una nueva vida que no cambia por nada, le ha dicho que NO al pedido de matrimonio de Luismi. Sin embargo no es un “no” definitivo, sino “por el momento”.

“La información completa es que han hablado de boda y Paloma tiene sus prioridades, prefiere esperar un tiempo a que todo se asiente y que esta nueva vida se consolide más, sobre todo teniendo en cuenta a su familia. Entiendo que es un Sí, pero No, de momento”, añadió la conductora española.

“Han hablado de boda, lo tienen previsto... Han hablado ya hace tiempo (de eso) y están pensando en dar ese paso importante... Entiendo que será del 2024 en adelante”, continuó la colaboradora del show de Antena 3.

Por ahora, Paloma sigue inmersa en su faceta de empresaria y diseñadora, además de madre, y Luis Miguel en su tour que se prolongará hasta el año que viene. Será a partir de ahí, que, de seguir así de felices, la parejita se daría el tan esperado ‘Sí, acepto’, frase que el cantante no ha dado a nadie, hasta el momento. Paloma consideraría que todavía es “demasiado pronto” para dar un paso tan importante y habría pedido paciencia al ‘Rey sol’.

“Paloma tiene ahora otras prioridades y está centrada en su familia, en sus hijas y en su carrera en el mundo de la moda” ha añadido, asegurando que aunque está muy feliz con el cantante, prefiere que su historia de amor “se consolide más” antes de pasar por el altar.

“Se entiende que es un sí pero no de momento. Han hablado de boda y lo tienen previsto, aunque no puedo confirmar fechas porque él tiene una gira por delante. Será en 2024 o cuando acabe. Lo han hablado ya hace cierto tiempo. Están pensando en dar ese paso, aunque ella prefiere esperar”, ha revelado.