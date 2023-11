Luis Miguel se lesionó durante un show en vivo y preocupó a su público

Más allá que después de cada concierto, Luis Miguel siempre da que hablar, esta vez no fue por su increíble talento. Este año en particular marcó un hito en la carrera del Sol de México porque volvió a presentarse en los escenarios después de cuatro años en que no lo hacía en vivo, sin embargo, la perfecta performance a la que nos tiene acostumbrados no se dio en su último show.

Cabe destacar que ‘Luismi’ comenzó en agosto una extensa gira internacional de más de 100 conciertos, que inició en Argentina con 10 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde se tuvo que enfrentar a los rumores de sí era él o no quien portaba esa voz inconfundible tras el micrófono. Aún así, se lo pudo ver al cantante de 53 años visiblemente más delgado y con la amplia sonrisa que lo caracteriza.

FICHA MÉDICA

Sin embargo, cuando llegó a Chile, en el siguiente recorrido de los shows que tenía previstos, el intérprete de La Incondicional afrontó rumores de internación. Por esos días, los medios de comunicación trasandinos daban cuenta de un problema de salud del cantante. En ese momento, habían reportado que, tras su arribo al país, Luis Miguel había experimentado problemas de salud ligados a síntomas respiratorios.

Luis Miguel, en su paso por Argentina. (Gentileza @trigogerardi)

La periodista Cecilia Gutiérrez, también desde el país vecino, fue publicando en sus redes sociales información acerca del estado clínico de Micky. En un principio, intentó llevar calma a sus fans y seguidores. “El Sol está bien por si acaso. Es un estado febril pero no significa que cancele sus conciertos, son los cambios de temperatura”, había relatado con un emoji de una carita de alivio después de la preocupación inicial.

UNA ‘PELOTA’ EN SU CAMINO, LE ENSEÑÓ SU DESTINO

A pesar de los malestares mencionados párrafos atrás, Luis Miguel continuó con la presentación de sus shows y su exitosa gira por Sudamérica, México y Estados Unidos. Fue en este último país cuando, hace unos días, el músico volvió a ser noticia por su estado de salud. En pleno concierto sobre el escenario, el Sol se desplazaba cantando de un lado a otro de las tablas y, cuando se le acercó una pelota gigante al escenario, él la pateó con fuerza y la devolvió al público.

Luis Miguel continúa con su gira 2023.

A los pocos segundos, los espectadores pudieron apreciar que su pierna derecha se había quedado inmóvil. Al parecer un fuerte dolor en la rodilla le habría ocurrido de repente, para hacerlo renguear y limitar sus movimientos. Si bien, como todo un profesional no dejó de cantar, el cantante se mostró visiblemente dolorido y afectado por la situación, según detalló Infobae.

REPERCUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES

De inmediato, el video se viralizó por las redes sociales causando mucha preocupación entre sus seguidores. Entre los comentarios que surgieron de repente hubo muchos de solidaridad y otros más graciosos, tomando con humor la lesión del cantante. Algunos usuarios aprovecharon la ocasión para añadir memes graciosos al respecto, utilizando el audio de una película en la que Luis Miguel participó cuando era niño y en la trama su personaje pierde una pierna.

Algunos mensajes de sus seguidores expresaron con un toque de humor: “Hasta yo sentí el tirón en el ciático”, “Un calambre, ya a nuestra edad es común”, “Es que también ya no estamos para hacer pa de buré”, “Y bajaron las luces, para que no miraran que le dolió la ciática”.

Luis Miguel se encuentra por Estados Unidos, luego de su gira por nuestro país.

Entre las causas de su lesión, algunos rumores informan que se trataría de un problema lumbar, más precisamente en el ciático, lo cual podría limitar los movimientos de una de sus piernas. En el momento del accidente, Luis Miguel continuó con el show pero desde ese momento comenzó a tocarse la zona de la cadera, en señal de malestar.

Cabe mencionar que este no es el primer accidente que tiene en medio de un concierto, aunque también su actitud ha cambiado. En esta última gira se lo pudo ver más conectado con el público, en un alegre intercambio de ida y vuelta con sus fans que lo aclaman a todas partes a donde vaya.

