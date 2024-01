La traición de Furia hizo que Catalina y toda la casa explote: “No lo puedo creer”

La reciente salida de Catalina de Gran Hermano desencadenó una serie de eventos que sacudieron los cimientos de la casa más famosa del país.

La participante Furia, conocida por su temperamento, manifestó su decisión de no seguir vinculada al grupo de Agostina, lo que generó un terremoto emocional y una fuerte reacción por parte de Catalina.

Furia adelantó cómo seguirá su juego en el reality.

En medio de la escasez de comida en Gran Hermano, los ánimos estaban ya tensos, pero la situación alcanzó su punto culminante cuando Catalina, durante su participación en El Debate, fue confrontada con un video en el que Furia expresaba su repulsión al escuchar el nombre de Agostina, llegando incluso a decir que le daban “ganas de vomitar” y que no quería seguir jugando con ella.

La revelación impactó profundamente a Catalina, quien no pudo contener las lágrimas al ver la traición de su hasta entonces aliada: “No lo puedo creer, estoy en shock. Claro que me duele y tengo un montón de sentimientos”, expresó Catalina entre sollozos.

Furia, por su parte, había decidido desvincularse de Agostina y tomó un rumbo diferente en Gran Hermano, provocando una ruptura en el grupo.

Catalina, afectada por la situación, comentó: “Ella siempre me remarcaba que la más importante para ella era yo, pero Agos es una persona increíble”. Este quiebre en el grupo también anticipa la salida de Carla, generando un cambio significativo en la dinámica de la casa.

Las palabras de Furia sobre Agostina, mientras estaba junto a Carla

Las declaraciones de Furia sobre Agostina fueron más allá de una simple incomodidad. Durante una conversación con Carla, Furia expresó su malestar con Agostina, señalando que no se llevaba bien con ella y que no quería tenerla cerca.

Sin embargo, la situación se intensificó cuando, durante un encuentro con Manzana, Furia afirmó de manera contundente: “Cada vez que dice Agostina (GH) me dan ganas de vomitar. No quiero que me diga buen día, después le voy a decir que tengamos una charla y que no me hable más”, sentenciando así una separación total.

Manzana y las Furiosas se pelearon y marcaron terreno.

Este giro inesperado ha sumido a Gran Hermano en un ambiente cargado de tensiones y emociones, prometiendo momentos intensos en los próximos episodios.