La tajante reacción de Ricardo Darín a las críticas de Luis Brandoni: “Estupefacto”

Un impensado enfrentamiento se dio en los últimas horas entre dos galardonados actores argentinos: Luis Brandoni y Ricardo Darín. ¿El motivo? Las críticas que el militante radical hizo a la película “Argentina, 1985″ por omitir la importancia del expresidente Raúl Alfonsín y darle más lugar en pantalla al peronismo.

En respuesta, Darín, quien interpretó al fiscal Julio César Strassera, se expresó dolido por los dichos de quien fuera su compañero en “Mi cuñado”.

Qué le contestó Darín a Brandoni por las críticas a “Argentina, 1985″

Al ser consultado por Clarín, Ricardo Darín fue conciso para referirse a su colega Luis Brandoni, quien había cuestionado el relato político de “Argentina, 1985″, filme de Santiago Mitre que llegó a ser nominado a los premios Óscar.

“No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el también protagonista de películas como “Nueve reinas” y “La cordillera”.

“No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio”, sumó Darín, quien compartió trabajo con Brandoni en “La odisea de los giles”.

Ricardo Darín en "Argentina, 1985"

Qué le dijo Brandoni a Darín por actuar en “Argentina, 1985″

Luis Brandoni expuso en una entrevista en El Sol que él no es uno de los seguidores de “Argentina, 1985″ y hasta se considera indignado por el hecho de que su colega, Ricardo Darín, participara en la historia que se contó en la pantalla grande sobre los hechos ocurridos en torno al juicio a las Juntas Militares.

El malestar era en torno al rol acotado que el filme le dio a Raúl Alfonsín, presidente de entonces apenas visto en las sombras.

“Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, aseguró Brandoni.

“El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio”, analizó.

Luis Brandoni apuntó contra Ricardo Darín. (Collage web)

Y no se guardó nada contra Darín: “Un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?’. Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes, porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”.

En otra parte de la entrevista, ante la consulta de si cree que Darín “es peronista”, el actor de “Esperando la carroza” respondió recordando un encuentro del actor de “El secreto de sus ojos” con Cristina Fernández de Kirchner.

“No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo ‘¡Soy un pelotudo!’”, añadió Brandoni.

