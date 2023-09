Durísima crítica de Luis Brandoni a Ricardo Darín: “¿Cómo hiciste para hacer esa película, que es una canallada?”

El periodista Osvaldo Bazán charló con Luis Brandoni en una entrevista para el diario mendocino El Sol y el actor no se calló nada. Siempre fue muy sincero sobre sus puntos de vista y opiniones, por lo que esta vez no fue la excepción y habló sobre “Argentina 1985″.

La película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani es una de las más destacadas de los últimos años. Aunque no ganó el Premio Oscar a Película Extranjera, ha sido galardonada en múltiples ocasiones y fue bien recibida por los argentinos.

De acuerdo a lo que Brandoni expuso en la entrevista con Bazán, el no es uno de los seguidores de dicha cinta y hasta se considera indignado por el hecho de que su colega haya sido partícipe en la historia que se contó en la pantalla grande sobre los hechos ocurridos en torno a los juicios a la Junta Militar.

Argentina 1985 espera por el Óscar. / Instagram

El actor aseguró que Raúl Alfonsín estuvo al mando del impulso que llegó a conformar el Juicio a las Juntas y en la película no tiene la presencia que debería. “Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín… esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, dijo en un principio.

A modo de fundamento de su punto de vista sobre la película, Brandoni agregó: “El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa”.

La opinión de Luis Brandoni sobre Ricardo Darín en “Argentina 1985″

En la cinta que llegó a miles de cines alrededor del mundo, está enfrente Ricardo Darín, quien encarnó el personaje del Fiscal Julio Strassera. Sobre esto, el actor de “Esperando la carroza” también opino: “Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir ‘¿cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”.

Luis Brandoni Actor durante una entrevista Foto Federico Lopez Claro

Antes de terminar, recordó un cruce que Darín tuvo con Cristina Fernández de Kirchner y también respondió la pregunta del periodista sobre la ideología política de su colega orientada al peronismo: “No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo ‘Soy un pelotudo!’”.

