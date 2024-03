Alejandro Fantino apuntó contra Ricardo Darín por defender el cine nacional: “Mucho humo”

En los últimos meses, las noticias sobre el INCAA y las decisiones tomadas por el gobierno de turno han estado en todos los portales informativos. Sobre esto comentó Ricardo Darín, uno de los referentes de este arte, y Alejandro Fantino le retrucó.

Hace muy pocas horas, Fantino se expresó en su programa “Neura” y dejó en claro su postura sobre el INCAA y su funcionamiento. Como si esto no fuese de por sí polémico, apuntó fuertemente contra el actor de “Argentina 1985″.

“Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos”, disparó el comunicador al aire.

Foto: captura pantalla.

Acto seguido sumó haciendo referencia a Darín: “Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta”.

Como parte de sus fundamentos al hablar así y apuntar contra Ricardo, Fantino hizo referencia a una entrevista antigua donde el padre del Chino comentó que no tenía ningún tipo de ambición.

Fantino apuntó contra Darín. / WEB

“Yo fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando le pregunté si no le importaba tener un avión y él me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente. Y yo lo veía jugando al tenis en el Villa, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás”, detalló Fantino.

“Honestamente, entiendo que en el último tiempo acá hay poco cine, pero es mucho humo y yo ya no me como ni una más. Además los conozco a casi todos... lamentablemente, mucho humo”, cerró indignado.

Ricardo Darín no se guardó nada contra Milei y lo fulminó: “Es un delirio”

El actor Ricardo Darín, uno de los más destacados y premiados en la escena nacional, volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei por el ataque y el recorte a la cultura y el cine.

“Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”, lanzó Darín en diálogo con Clarín.