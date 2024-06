La maldición de Gran Hermano por la que Florencia quedó eliminada: quién será la próxima víctima

A un mes del esperado final de Gran Hermano 2024, las eliminaciones se tornan cada vez más intensas. En la reciente gala, Florencia Regidor, quien ingresó al reality durante el repechaje de mitad de concurso, fue la última en abandonar la casa más famosa de Argentina.

En un mano a mano con su pareja, Nicolás, y la polémica Furia, Regidor acumuló el 41,3% de los votos negativos, sellando su destino.

El vestido "maldito" de Gran Hermano.

La “maldición del vestido” se refiere a una prenda blanca con inscripciones negras que ha sido usada por varias participantes antes de su eliminación. Agostina, Sabrina, Catalina, Paloma, Zoe, y ahora Regidor, han caído víctimas de esta prenda aparentemente fatídica.

Las últimas palabras de Florencia en el confesionario reflejaron su agradecimiento y frustración. “Quiero agradecer a todos los que quisieron que siga acá. Estoy muy feliz y muy agradecida”, expresó emocionada.

A pesar de su gratitud, también lanzó una crítica a la dinámica dentro de la casa: “Yo banco a los originales a muerte, lo que no me gusta es la discriminación y hablar mal. Si ustedes siguen eligiendo eso, perfecto, es lo que les gusta. Hay muchas personas acá que tienen memoria selectiva cuando hace dos semanas se estaban puteando a dos manos.”

Regidor concluyó su discurso con una nota de dignidad y defensa propia: “No soy ninguna conchuda, ninguna hija de puta. No hablé mal de nadie. Por las dudas lo aclaro, igual no tengo que hacerlo. Muchas gracias, muy agradecida. Nada me va a sacar la sonrisa y las ganas de estar acá”.

El accidente de Florencia tras su eliminación

Tras su eliminación, Florencia sufrió un doloroso accidente fuera de la casa, que quedó registrado en video. Mientras caminaba, tropezó y cayó, lo que dejó a muchos preocupados por su bienestar. “Se despingó”, comentaron algunos testigos del incidente.

El próximo objetivo de la “maldición” ya parece estar claro para los seguidores del programa, quienes vigilan de cerca quién será la siguiente en portar el temido vestido blanco. Con cada eliminación, la competencia se torna más feroz y las estrategias más audaces, en una carrera hacia la gran final de Gran Hermano 2024.