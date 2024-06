Furia volvió a romper las reglas de Gran Hermano y no quedan sanciones posibles para ella: ¿será eliminada?

No caben dudas de que la gran protagonista del actual Gran Hermano es Juliana “Furia” Scaglione y, aunque la participante tiene mucho apoyo del público, en las próximas horas podría ser eliminada por romper nuevamente el reglamento.

Así lo contó Virginia Demo, durante una charla con Darío y Florencia. En la conversación les explica a los otros jugadores que se fue a quejar porque la doble de riesgo estuvo escuchando toda su conversación detrás de la puerta cuando ella estaba en el confesionario.

“Eso es lo que entiendo, si ven que... bueno, nada. Cuando me fui de ahí hablé con Gran Primo. Después ella se quedó escuchando y yo le dije a Gran Primo ‘Pará, ¿qué pasó?, ¿no la viste ahí?’”, contó la humorista.

Furia podría ser sancionada por romper las reglas nuevamente.

Cabe recordar que intentar escuchar las conversaciones que tienen los jugadores en el confesionario está prohibido. Además, Juliana ya fue castigada en esta edición por romper las reglas oportunidades.

En la primera semana recibió advertencias por su pelea con El Paisa, luego fue sancionada por quitarse el micrófono a propósito (nominada y sin liderazgo). La más reciente y por la que recibió la peor sanción fue por insultar a Mauro D’Alessio. Desde entonces, forma parte de la placa de nominados hasta que termine su estadía por GH.

De esta manera, a Furia ya no le pueden quitar liderazgos, ni mandarla a placa, ni anularle votos (algo que también pasó) y la única sanción posible, aunque no lo que hizo no lo amerite, es la eliminación.

La pelea entre Furia y Mauro sigue dando de que hablar.

Furia predijo quién queda fuera de competencia este domingo

La casa más famosa del país perderá a otro participante este domingo. Los únicos que quedaron afuera de la placa son Virginia (lider) y Martín Ku, que se aseguraron una semana más en el reality. El resto corre peligro, pero Furia Scaglione ya vaticinó quién de ellos cruzará la puerta.

Florencia podría ser eliminada según un sueño de Furia.

Mirando a cámara, la entrenadora aseguró que soñó a Florencia Regidor como la próxima eliminada. “Florencia al 9009″, repitió varias veces, y la modelo entró en pánico al escucharla. Es que Juliana ya tuvo varios aciertos y la última fue Coti Romero.