Bautista pidió ayuda para desenmascarar a uno de sus compañeros de Gran Hermano

Bautista Mascia se ha convertido en uno de los participantes más fuertes de la actual edición de Gran Hermano. Gran parte de su poder se debe a la capacidad de analizar a sus compañeros y su juego. Sin embargo, hay uno que le resulta totalmente indescifrable.

En una charla que tuvo con Furia, Mascia le confesó que está muy preocupado por lo que está pasando en la casa. En realidad, su pesar es por culpa de uno de sus compañeros, quien es un misterio y perjudica sus estrategias.

Bautista Mascia no puede descifrar a uno de los jugadores que compiten por ser finalistas.

“Si alguno me puede ayudar sería buenísimo porque no estoy pudiendo agarrar la postura de Emma. Hace campaña para que ganará Delfi. Se pega a Flor y ahora es como que ella es su mejor amiga. También festeja como si fuera la final del mundo que Virginia quedó con el liderazgo”, reconoció el cantante uruguayo.

A lo que Juliana le comentó: “Emma quiere que ella lo saque de placa”. Y el cantante respondió: “Sí, pero después viene y dice: ‘Estamos los originals’. Sigue estando en el barrilete, ¿entendés? El tipo está chupando las medias acá y habla de los originales. Ese juego a mí me molesta, no me gusta”.

Tras escuchar hablar a Bautista, Furia lo aconsejó: “Mirá, nosotros tenemos dos opciones. Sacar un viejo fuerte que ya tiene fandom o sacar nuevos. ¿Sabés por qué Virginia se enoja conmigo? Ella quiere sacar un Bro”.

Pero la peor parte llegó luego, dado que si bien Scaglione se mostró a favor del uruguayo, rápidamente lo traicionó. Fue corriendo hasta donde estaba Emmanuel, con quién parece haber arrelglado las internas y le contó toda la charla que tuvo con uno de los integrantes de Los Bros.