Gran Hermano 2024: Furia apuntó contra Virginia y Florencia de usar su enfermedad para eliminarla

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, generó un nuevo escándalo en Gran Hermano (Telefe) al acusar a sus compañeros de intentar enfermarla deliberadamente.

La participante, quien tiene un diagnóstico de leucemia nivel uno, señaló específicamente a Virginia Demo y Florencia Regidor como responsables de su reciente resfrío.

Furia comenzó su descargo en el cuarto, conversando con algunos de sus compañeros: “Tanto que se hacen las buenas. El bolud... me enferma, y la otra pelotud... está con faringitis y yo toda llena de mocos”. Aunque no mencionó nombres, sus palabras estaban claramente dirigidas a Demo y Regidor.

“Yo no me puedo enfermar, chicos. Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar, no se me puede caer mi sistema nervioso central. Acabo de ir a un médico encima. Me dieron paracetamol”, soltó.

“¿Sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico. Hasta que me muera, no voy a parar”, continuó Furia, destacando la gravedad de su situación de salud y acusando a sus compañeros de intentar perjudicarla.

Regidor, por su parte, intentó defenderse: “No es todo estrategia en la vida, Juli”. Sin embargo, Furia insistió: “Bueno, pareciera que sí, saben que no me puedo enfermar. Y si no lo saben, no se dieron cuenta”.

La situación escaló cuando Furia cuestionó a sus compañeros enfermos: “Si pensaran en los compañeros, y saben que yo no me puedo enfermar, se hubieran ido del cuarto, a dormir afuera. ¿Yo tengo que dormir afuera?”.

Directamente confrontando a Florencia, agregó: “Vos sos la que tenés faringitis, bolud... Se enferma la otra, que está tosiendo por toda la casa las 24 horas, y me termino enfermando yo. No da. No piensan en la gente. Hermosa estrategia”.

Florencia respondió firme a las acusaciones de Furia: “No me voy a ir de mi cuarto”. La situación no hizo más que aumentar la tensión dentro de la casa, ya que Furia concluyó: “Hay un montón de cosas que están mal acá. No piensan en el otro. Entonces, cuando vos decís: ‘No nos digas así’. No. Ustedes se cag... en la gente. Vos, y hay un montón que están afuera”.

