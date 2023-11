La Joaqui apuntó contra quienes la acusan de operarse el rostro: “Los invito a dejar de herir así”

Gracias a Got Talent Argentina, La Joaqui logró darse a conocer dentro de todos los hogares de aquellos argentinos que consumen dicho reality de talentos. Además, le ayudó a ser convocada a distintos eventos donde mostró claros cambios de look.

El fuerte descargo de la Joaqui en las redes.

Al ser una artista, los cambios de color de cabello, tipo de vestimentas y hasta cirugías plásticas ya son moneda corriente. Más allá de lo que se espere o no de ella, hay cosas que le molesta y una de ellas son las falsas acusaciones que se han leído últimamente en las redes sociales.

Debido a esto, Joaquinha Lerena decidió hacer uso de su palabra y se descargó a través de su cuenta de Instagram. Allí, con varios videos en modo selfie, la cantante de RKT apuntó contra aquellos haters que la criticaron por haberse realizado supuestas cirugías en la cara.

Con total sinceridad y usando las mejores palabras que encontró para no herir ni mostrar una mala imagen, la amiga de L-Gante lo dijo todo. “Hubo como una oleada masiva con respecto a mis supuestas cirugías plásticas. Me parece gravísimo que hagan estas acusaciones siendo no ciertas”, comenzó.

La Joaqui le confesó su amor a una participante de Got Talent.

Como era de esperarse, al hablar de cirugías, hizo hincapié en el caso que conmocionó a todo el país: Silvina Luna. “Lo que más me afectó de todo esto, no solo que agreguen sucesos a mi vida que no han acontecido, sino que también les haya afectado tan poco lo que ha pasado con Silvina Luna, que es gravísimo”, aseveró.

A modo de confesión, Joaquinha sumó: “Nunca me sentí tan horrible como este mes después de todas las cosas que se han dicho, que igual no importa porque soy grande, voy a terapia, entiendo que elegí una carrera mediática y que es parte, como dice la gente, de mi trabajo”.

Qué operaciones se realizó la Joaqui

En medio de la gran cantidad de videos que compartió en su cuenta de Instagram, la Joaqui habló con absoluta sinceridad y confesó las operaciones o cambios que se ha realizado y hasta los justificó. “No tengo ninguna cirugía plástica hecha en la cara, la única intervención quirúrgica estética, que me he hecho en la vida, son las lolas y arreglarme los dientes”, aclaró.

“Me lo hice porque fui mamá dos veces, muy chica, directamente tenía mal la piel, era una cuestión de no sentirme cómoda. me sentí mucho mejor conmigo una vez que me la hice”, agregó sobre su operación de aumento de lolas que bien muestra en cada video y fotografía.

Antes de terminar, detalló sobre su intervención dental: “Me arreglé los dientes nada más, porque los tenía bastante feos porque soy muy nerviosa y bruxo mucho y me los había hecho bolsa. A mí me encantan mis dientes”.

La Joaqui

