No es el futbolista: las pruebas que La Joaqui mantendría un romance con un cantante

La Joaqui fue a principios de octubre a “PH, Podemos Hablar” (Telefe) y la cantante de RKT contó que comenzó una relación con un juagor de fútbol a quien admiraba en su adolescencia. Sin embargo, en las últimas horas, se mostró muy cerca de un cantante y dejaron pruebas en las redes de su romance.

Se trata de Ecko, el rapero, cantante, actor y compositor argentino de 24 años, quien le habría hecho el mejor regalo de cumpleaños que recibió el pasado 24 de octubre. En sus redes, la artista mostró qué le habían regalado y luego borró la historia.

“El chico que me gusta me regaló las zapatillas que quería hace más de un año y no podía conseguirlas porque calzo 35 y no las encontraba en mi color favorito”, escribió junto a la foto de un par de zapatillas blancas y naranjas, que casualmente también mostró Ecko en sus redes.

“Dato no menor, mi color favorito es el naranja, bastante complejo de encontrar. Que alta que dejaste la vara, rey. Los detalles son el verdadero ‘qué hombre’”, continuó.

Fue Juariu la primera en exponer las coincidencias en las historias tras el cumpleaños de La Joaqui, pero este lunes ambos compartieron posteos en los que dejaron en claro que entre ellos hay más que amistad.

Las fotos que La Joaqui y Ecko subieron a sus historias

La Joaqui comentó un posteo de Ecko, en el que no dudó en piropearlo. El artista subió un carrete de imágenes de diferentes momentos de su fin de semana y la cantante dejó en claro que su favorita era en la que él no llevaba remera sobre el escenario.

“Muy bacan el disfraz de árabe, pero me gusta más el disfraz de lomo con papas de la foto 5″, comentó la cantante y los usuarios le recordaron que por algo ella es la creadora de la frase “no soy tímida ni a palo”.

Luego, Ecko subió un video de La Joaqui frente al espejo con un vestido de strapless al que le sumó un corazón naranja. En tanto que ella lo grabó de pies a cabeza, mientras él estaba distraído con su teléfono.

