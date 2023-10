Quién es el futbolista que mantendría un romance secreto con La Joaqui

La Joaqui fue una de las invitadas a “PH, Podemos Hablar” y habló de todo junto a los demás invitados. Una de las consignas del show consistía en responder quiénes habían logrado una relación con su ídolo o ídola y la cantante de RKT confirmó que comenzó una relación con un juagor de fútbol a quien admiraba en su adolescencia.

“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los cumplir los 30, un día me contesta una historia”, aseguró la artista, quien ante la insistencia del conductor, Andy Kusnetzoff, respondió: “No quiero decir quién es, todavía me estoy conociendo”.

Pese a que La Joaqui se negó a dar nombres, no pudo evitar que en las redes sociales especularon que podría tratarse de James Rodríguez. “Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’”, comentó.

Además, la cantante y jurado de GOT Talent aclaró que no es argentino y que no juega en el país y dio detalles acerca de cómo se conocieron: “Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente’”, agregó en su anécdota. Lo que más la cautivó fue la respuesta que el jugador le dio ante esa pregunta: “Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’”.

La Joaqui y James Rodríguez se siguen en redes

Además, reveló que almorzaron juntos en otro país y le prometió al conductor que la próxima vez que la invitara, iba a develar el misterio. “Fue la mejor cita de mi vida”, acotó.

James Rodríguez, el futbolista colombiano que volvió loca a La Joaqui

James David Rodríguez Rubio es un futbolista colombiano nacido en Cúcuta, Colombia, el 12 de julio de 1991. Este deportista comenzó su carrera en Envigado FC, donde debutó en primera con tan solo 14 años.

En 2008, llegó a Banfield y en 2009 disputó su primer encuentro ante Godoy Cruz. Sus buenas actuaciones ayudaron a que el Taladro salga campeón del torneo Apertura 2009. Sin embargo, no fue hasta el Mundial de Brasil 2014 donde explotó como futbolista y se convirtió en una verdadera estrella del fútbol Mundial.

James Rodríguez con su Selección. (AP)

Allí el colombiano anotó tres goles en la fase de grupos: ante Grecia, Costa de Marfil y Japón. En los octavos de final enfrentó a Uruguay donde anotó un doblete, en uno de los goles más impresionantes de la historia de este torneo. Su actuación fue reconocida con el premio al Mejor Gol y la Bota de Oro del torneo.

A su vez, este futbolista que conquistó a La Joaqui jugó también en Porto de Portugal, Monaco de Francia, Real Madrid, Bayern Munich, Everton de Inglaterra y Olympiakos de Grecia. Actualmente, se desempeña en el San Pablo de Brasil.

James Rodríguez en Sao Paulo

Seguí Leyendo