Peligra Got Talent Argentina: piden cancelarlo por estas malas elecciones del jurado

Got Talent Argentina es, actualmente, el programa más visto de la televisión. A pesar de que en Telefe tengan motivos de sobra para festejar, no así los televidentes, que cada vez más son críticos de las elecciones de participantes que hacen Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y el uruguayo Emir Abdul.

Qué pasó en Got Talent Argentina y por qué lo quieren “cancelar”

De guiarse por las tendencias en las redes sociales, el malestar de los espectadores con Got Talent Argentina se incrementó en las últimas semanas porque el jurado aceptó fácilmente a Valentín Folino y Franco Reccero que hacían twerking (mover la cola en cámara), pero dio tres cruces rojas a los guitarristas de folclore Pablo Ballesteros y Sergio Gómez.

O le dio el botón dorado, beneficio de cara a las fases finales, al joven Facundo Figueroa, por improvisar un baile del Himno Nacional Argentino.

Enojo en Got Talent por los jóvenes que bailaron twerking y pasaron directo

Esto molestó a los televidentes del programa de Telefe. En X (Twitter) se observaron muchas quejas por las elecciones del jurado conformado por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul, en especial, por ser más exigentes cuando se trata de música tradicional y folclore.

“Imaginate ser el gaucho, que La Joaqui te diga que no tenés talento y después ver como le festejan a 2 tipos moviendo el or... KJJ Totalmente antiargentino el Got Talent”, “Sin dudas Got Talent es uno de los peores programas de la televisión en los últimos años”, “El prestigio que tenía Abel Pintos se esfumó en el momento exacto que se sentó en la silla de Got Talent” son algunos de los comentarios que se volvieron virales.

Piden cancelar Got Talent Argentina por las decisiones que toma el jurado (X / Twitter)

Piden cancelar Got Talent Argentina por las decisiones que toma el jurado (X / Twitter)

Piden cancelar Got Talent Argentina por las decisiones que toma el jurado (X / Twitter)

Piden cancelar Got Talent Argentina por las decisiones que toma el jurado (X / Twitter)

Piden cancelar Got Talent Argentina por las decisiones que toma el jurado (X / Twitter)

De igual manera, otros usuarios recordaron momentos de Got Talent Argentina cuando se llamaba Talento Argentino, allá por 2008, cuando Catherine Fulop, Kike Teruel y Maximiliano Guerra eran los jurados que ponían las cruces.

Años atrás: "Talento argentino" con Mariano Peluffo, Kike Teruel, Catherine Fulop y Maximiliano Guerra

Seguí leyendo: