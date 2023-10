“La Jenny” vuelve a Mendoza: cuándo es el show y en dónde se consiguen las entradas

El próximo lunes 16 de octubre, llega a Mendoza La Jenny, con todo su humor, con tonadita paraguaya, y Juan Carlos. La cita es en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, con dos funciones a las 19 y a las 21 hs. Las entradas se consiguen a través de la plataforma EntradaWeb.

Detrás de la Jenny está Wali Iturriaga, un correntino de 40 años que ama a su familia y cada vez que puede, destaca que tiene los pies sobre la tierra. Su vida estaba signada por el mundo fitness, pero arte siempre estuvo cerca y fue más fuerte que las pesas.

Hoy, Wali armó su mundo alrededor del humor, su familia (que dentro de poco tiene una integrante nueva) y sus personajes. Antes de llegar a la provincia, habló con Diario Los Andes sobre la importancia de mantenerse humilde, la nostalgia de su primer personaje y, por supuesto, la belleza de Mendoza.

Wali, contame las expectativas que tenés con esta nueva visita a Mendoza

Estoy súper feliz porque, aparte, ya estuvimos hace un tiempo y fueron cuatro funciones agotadas, así que ahora ir de vuelta, por toda la gente que lo pedía, estoy feliz. Amo a Mendoza. Es uno de los mejores lugares de Argentina, sin dudas. Es uno de los lugares donde más explota, donde la gente más energía tiene, así que volver es lo que más contento me ponen porque obviamente estar en escenario con toda esa devolución del público es genial.

Y las veces que viniste, ¿pudiste pasear?

A veces, cuando estamos de gira, se hace difícil pasear o recorrer un poquito. El año pasado vine a hacer un show y al tiempito volví con mi familia porque me quedó pendiente recorrer bastante. Me gusta todo. Es un lugar súper organizado de limpio, y me gustan las plazas. Estuvimos 3 días con mi mujer y los chicos y recorrimos todo lo que pudimos. La calidad de la gente, que siempre te recibe con tanto amor.

Ya que nombraste a tu mujer y a tus hijos, contame, ¿sos familiero? ¿Sos de buscar espacios para pasar más tiempo con ellos?

Sí, totalmente. Yo siempre digo que es el principal proyecto en mi vida. Tengo cuatro hijos, y una nena en camino que va a nacer para finales de noviembre, principios de diciembre, así que sí, siempre trato de hacerme el espacio y de incluirlos. Para mí es fundamental eso, estar presente en la crianza de los chicos, estar presente con mi mujer y siempre que podemos viajamos todos. Obviamente, eso se dificulta por el tema del colegio de los chicos, pero la mayoría de las veces tratamos de organizar todo para que podamos salir todos de gira y conocer lugares tan lindos.

Wali Iturriaga, un hombre de familia, a la espera de su quinta hija

Ahora bien, ¿quién es el hombre detrás de la Jenny?

Yo vengo, como hace más de 20 años, del ambiente del fitness por mi familia. Mi viejo empezó siendo fisicoculturista, después tuvo gimnasio y demás, o sea, yo estaba como destinado a terminar en ese ambiente. Mi mamá era escritora, y mi viejo, además, era músico, así que el arte, también, estuvo muy metido en mi casa y yo, desde muy chico, fui mamando todo eso.

Pero siempre había como un bichito que me picaba, y me llevaba a estudiar teatro, a tocar en una banda de rock, y a escribir mucho, siempre al lado de mi mamá, que ya va por el décimo quinto libro que presenta. Todo esto en paralelo a mi actividad, hasta que un día empecé a jugar con esto de los personajes en el gimnasio. Yo hacía de todo, crossfit, zumba, spinning, y ese era mi escenario para poder meter el humor. En un momento hice un cambio de rumbo y empecé a meterme de lleno con los personajes, empecé haciendo cosas solidarias y fue un antes y un después.

Para mí, al haber estado siempre manejando tanta gente, no me fue nada difícil pararme arriba de un escenario a hacer el show. Ya van a hacer casi 5 años que pasó todo lo que pasó y, gracias a Dios, fue un éxito sin parar, porque desde que empecé, siempre los teatros estuvieron agotados y siempre tuve el acompañamiento de la gente.

Wali Iturriaga vuelve con "La Jenny" a Mendoza

¿Y cómo te llevas con la fama?

Lo manejo súper relajado, sigo siendo el mismo y sigo centrándome en las cosas importantes para mí de la vida, que es mi familia, mantengo mucho los pies sobre la tierra. Sé que la vida es una rueda y uno a veces puede estar arriba y otra a veces puede estar abajo, y uno tiene que seguir siendo el mismo. Yo creo que la gente lo nota, lo ve y también lo valora. Hoy me doy cuenta que esas cosas se valoran porque es lo mismo que yo valoraría de afuera, viendo a otro artista que sigue siendo el mismo y que no se subió a esta fama, por ahí, mala como yo la llamo.

¿Quién fueron tus referentes en el humor?

Yo tengo 40 años, así que me crie con un montón de cosas, pero si vos me decís rápido, sin duda, ese humor sano del chavo del 8 o Mister Bean, esas son las cosas que hasta hoy me siguen haciendo reír mucho, y obviamente consumí todo el humor de los 90, de ShowMatch y todo eso que también marcaron un montón de cosas en mí.

Bueno, Tinelli es fan tuyo. Hace poco subió una historia con un video tuyo de La Jenny

Sí, hablamos con él todo el tiempo. Hace algunos años que me propone hacer cosas y quiere que vaya al programa y demás, pero estoy en un momento de mi vida en donde estoy como creando mi propio universo y, además, estoy de gira todo el tiempo. Tengo la mejor relación con él, como con muchos del ambiente, pero hoy en día quiero centrarme en esto, en generar, mi propio mundo y mi camino, que me trae buenos resultados y, también, me hace mantenerme en eje siempre con los pies sobre la tierra y no, por ahí “mancharme” de nada.

¿Hay cosas con las que vos no harías humor?

Sí, un montón. En estos años, uno se fue educando también con el humor y la gente va marcando el camino. Hay cosas que las hacía, totalmente inofensivas, hace quizás 3 años, y hoy las pienso mucho más. Uno, cuando va teniendo más exposición, sabe que está mucho más mirado de afuera y también va cuidando un montón de cositas, así que sí, sin duda. Antes los vídeos de Jenny y Juan Carlos eran por ahí muchísimo más tóxicos, mostrando una relación mucho más tóxica y vi que tenía que ir cambiando el camino. Hoy los videos siguen hablando de lo mismo, pero más tranqui, mostrando más cosas que pasan en la familia y cosas cotidianas que me suman mucho más y me hace también manejarme más tranquilo. Nunca tuve un hate muy poderoso, pero a veces, y es algo que creo que nos pasa todo lo que estamos en esto, son mil comentarios buenos y hay uno, y uno se centra mucho en eso, al menos yo para para seguir cambiando y seguir progresando, así que estoy muy pendiente de eso y siempre tratando de mejorar.

¿Cómo fue que nació la Jenny?

La Jenny nació entre unos cuantos personajes que hacía yo antes. Había un personaje que era mucho más popular en toda mi zona, que se llamaba Cachilo. Ese personaje a mí me abrió muchas puertas, que es una caricatura de un villero correntino muy exagerado. Cachilo me hizo tener un nivel de popularidad altísimo, y los shows metía otros personajes, y uno era la Jenny. A la Jenny la hice un día que volvía de dar una clase de zumba, por eso tiene la remera flúor. Me puse una peluca y empecé a hablar un poquito de cosas cotidianas que les pasaban a los padres en la casa o con el grupito de Whatsapp de los padres del colegio, cosas que pasan en pareja y demás. Eso tuvo una repercusión mucho más alta a nivel global y empezaron a escribirme de todos lados. Yo quería seguir centrado en los personajes que en mi zona me daban mucha más popularidad, pero fue tan alto lo de la Jenny que me hizo marcar un camino diferente. Me enfoque principalmente en esa historia de la Jenny, Juan Carlos y todo lo que pasa detrás, sumando otros personajes, pero es tan grande la demanda, a veces, con la Jenny, y toda su historia, que a veces me cuesta, los voy metiendo de a poquito.

