¡Octubre a full! Disfrutá los mejores espectáculos con entradas 2x1 de Los Andes Pass

La propuesta es muy variada, y para todos los gustos. Chequeá la cartelera completa:

Sábado 7 de octubre, 20.30h. - Orquesta Sinfónica “Wagner y Dvorak” en Sala Roja Nave UNCUYO

Con una reconocida trayectoria a nivel mundial, Ileana Waldenmayer regresa a Mendoza como invitada especial del organismo artístico de la UNCuyo que la vio debutar a la corta edad de 15 años. En el marco de los festejos por el Día de la Unidad Alemana, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo y la Orquesta Sinfónica ofrecerán un ciclo de dos conciertos en conmemoración de esta significativa fecha, el primero de ellos será Wagner y Dvořák en la Nave UNCuyo.

Jueves 12 de octubre, 21h. - “Tibio”, de Mike Chouhy, en Teatro Mendoza

Mike Chouhy regresa al escenario con su nuevo show de stand up. Harto de la grieta social necesitamos a alguien que se la juegue y diga lo que nadie quiere decir. Bueno, este no es el show. En “Tibio” Mike no se la juega por nada y sólo quiere hacerte reír. La única grieta que se debate es si los pochoclos son dulces o salados.

Sábado 14 de octubre, 21h. - Circus Magenta “Alto voltaje”, en Espacio Cultural Julio Le Parc

Un espectáculo de circo especialmente preparado para adultos con muchas sorpresas, música en vivo y mucho más.

Domingo 15 de octubre, 21h. - Boleros Sinfónicos, en Teatro Plaza

El Teatro Mendoza se viste de pasión para recibir Boleros Sinfónico en Concierto, una velada donde los recuerdos, el amor y la magia de la música se entrelazan. Este espectáculo regala un viaje por los grandes del bolero, a través de los éxitos de artistas como Gloria Stefan, Armando Manzanero, Omara Portuondo, Luis Miguel, y muchos otros. Un repertorio que es un tributo a los más grandes boleros de todos los tiempos.

La magia de los boleros, en la voz de Lorena Miranda, acompañada por la sonoridad única de las grandes orquestas que han marcado momentos icónicos en la historia de la música. Bajo la dirección del maestro Juan Pablo Moltisanti, esta experiencia musical cobra vida.

Martes 17 de octubre, 21h - Homenaje a Gato Barbieri, en Sala Roja Nave UNCUYO

Bernardo Baraj Cuarteto presenta este homenaje a Gato Barbieri. Compuesto por Abel Rogantini en piano, César Franov en bajo y Marcelo Baraj en batería.

Miércoles 18 de octubre, 22h - Súper Cátedra de Coco Sily, en Teatro Mendoza

Llega Coco Sily con La Súper Cátedra, Nuevos Monólogos, desplegando todo su histrionismo y desparpajo en un imperdible espectáculo de humor. Una clase magistral sobre las distintas maneras de comportarse para lograr ser un supuesto macho argentino en tiempos modernos. Ahora el actor redobla la apuesta en esta nueva obra, donde concentra los mejores momentos de la cátedra y estrena nuevos monólogos. Un hombre adulto que se re plantea con humor y sarcasmo, los vertiginosos cambios generacionales, tocando diferentes temas, como redes sociales, sexo, amor, des amor, aplicaciones de citas, streaming, moda y comidas gourmet.

Jueves 19 de octubre, 21.30h. - Los Salieris de Charly, en Auditorio Ángel Bustelo

Los Salieris de Charly hacen su presentación oficial con su show “Esa extraña influencia”, un homenaje único a la leyenda del rock argentino. Los Salieris te sumergirán en un universo sonoro único, donde los acordes y las letras de Charly García cobrarán vida con una intensidad y una pasión arrolladora. Este espectáculo es un homenaje que captura la esencia y la genialidad del músico. Será una noche de comunión y complicidad, donde los corazones latirán al unísono al compás del rock. Es un trip inolvidable al universo musical de Charly García.

Viernes 20 de octubre, 21.30h. - ¿Qué harían sin mi?, en Teatro Selectro

¿Qué harían sin mi? es una propuesta teatral que en escena presentará la historia de una ama de casa, Ana, que en tono de comedia, de enredo y equívocos hará que el espectador reflexione sobre las prioridades en la vida, los sueños cumplidos y por cumplir, los primeros amores y la posibilidad de barajar y dar de nuevo para poder encontrar esa vida que, por diferentes circunstancias, quedó relegada.En medio de esta misión, esta mujer entiende que nunca es tarde para volver a empezar y a la vez se replantea ¿Qué harían sin mi?

Jueves 26 de octubre, 21h. - Darío Orsi presenta “Desastre”, en Teatro Selectro

¡Prepárate para reír a carcajadas! El comediante y actor Darío Orsi presenta su nuevo show de stand up Desastre. Con un enfoque humorístico, toca temas como el amor, el sexo, el paso de los años y la vida de las personas rata.

Darío ha recorrido todas las ciudades de Argentina y se ha presentado en Paraguay, Chile, Uruguay, Países Bajos y España. Sus divertidas improvisaciones en Instagram y TikTok han acumulado millones de visualizaciones.

¡Mirá lo que se viene en noviembre!

Viernes 10 de noviembre, 21h - Vox Dei, en Teatro Independencia

La mítica banda argentina procedente de la localidad de Quilmes (Gran Buenos Aires), formada en 1967, es considerada una de las pioneras del rock argentino, además de ser una de las pocas bandas en actividad de aquella generación. Su éxito “Presente (El momento en que estás)” ha sido considerada la séptima mejor canción de la historia del rock argentino por la cadena MTV y la revista Rolling Stone.

Sábado 18 de noviembre, 21h - Súper Héroes – Charly Sinfónico, en Teatro Plaza

Superhéroes, la banda que rinde homenaje a Charly García, retoma su presentación en formato sinfónico, con más de 25 artistas en escena.

