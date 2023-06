La insólita anécdota de Jésica Cirio de cuando se alcoholizó en un avión y tuvieron que sacarla en camilla

Jésica Cirio no solo trabaja los domingos en La Peña de Morfi (Telefe), sino también los martes, miércoles y viernes está en el canal de streaming “Piso 18″, en el programa “Vamos Viendo”. Fue allí donde la modelo se soltó y contó una anécdota que sorprendió a todos.

Recién separada, la conductora fue en busca de nuevos desafíos y se sumó a la moda del stream. A muchos famosos les sucede que en esos espacios, al ser lugares muy descontracturados, se abren y cuentan cosas que en televisión o en otros lugares públicos no lo harían.

Y eso le ocurrió a Cirio, quien contó que se alcoholizó en un avión y que debieron sacarla en una camilla, momento que recordó durante la charla con sus compañeros.

El pie se lo dio Momo, quien conectado desde Viena contó que había pedido o un shot para tomar en un bar. “No voy a dormir. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana y es la una”, señaló el streamer amigo de Martín Pérez Disalvo, conocido en las redes como “Coscu”.

Frente a la insistencia de sus compañeros, Momo aclaró: “No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar”.

Jesica Cirio desplegó toda su sensualidad con una minifalda tiro bajo, blazer y microtop.

Fue entonces que Santutu le preguntó: “¿Nunca te subiste a un avión en pedo?”. Cirio tompo la palabra y comentó: “Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla”, lanzó.

Por último, Jesica explicó por qué debieron asistirla y cómo terminó la historia: “Me desmayé antes de bajar del avión”.

Jésica Cirio se puso un vestido azul tan apretado que enmarcó sus atributos

Jésica Cirio generó revuelo en las redes sociales al subir un video a su cuenta de Instagram realizando un canje con una marca de productos para el pelo.

En el video promocional, Jésica lució un ajustado vestido azul que resaltaba su figura y dejaba su escote al descubierto, mientras giraba para mostrar los resultados del producto y acentuar su parte trasera.

El pie de foto que acompañaba el video decía: “¿Querés un cambio de pelo?”. Con esta frase, Jésica invitaba a sus seguidores a compartir la experiencia y probar el producto que estaba promocionando. La influencia de Jésica en el mundo de la belleza y la moda es indiscutible, y sus seguidores seguramente tomaron nota de su recomendación.

En cuanto al atuendo de Jésica, su vestido azul ajustado resaltaba tanto su delantera como su parte trasera.

El escote pronunciado dejaba su delantera al descubierto, atrayendo la atención de quienes veían el video. Además, al girar para mostrar los resultados del producto, Jésica enfatizó su parte trasera, creando un impacto visual en sus seguidores.

La foto de Jesica Cirio que causó furor.

Jesica Cirio cautivó con su mirada penetrante

Jesica Cirio levantó la temperatura en las redes.

La modelo deslumbró con las microbikinis que eligió para disfrutara del verano 2023 / Foto; Instagram

