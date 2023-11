La flautista mendocina Mix Arjona presenta su videoclip: dónde y cuándo será el concierto

Luego de lanzar su disco “VĀIU: Dios de los vientos”, la flautista y saxofonista mendocina Mix Arjona presentará el videoclip de la canción “Levante”, junto con un breve concierto, acompañada por músicos y artistas.

La cita será el lunes 20 de noviembre, a las 20.30 horas, en la Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

La flautista y saxofonista Mix Arjona presenta el video de "Levante".

¿De qué se trata “VĀIU: Dios de los vientos”?

El pasado 6 de octubre, Mix Arjona lanzó su primer disco instrumental de flamenco “VĀIU: Dios de los vientos”, que recopila seis canciones propias como “Aliento”, “Tanun”, “Vata”, “Puro”, “Aire” y “Levante”.

En el álbum propone un recorrido sensorial, sobre los cimientos y códigos fundamentales del Lenguaje Flamenco, permitiéndose jugar libremente con otros estilos musicales, sus timbres, texturas y colores, los cuales conforman un paisaje nuevo y único.

“Luego de transitar el flamenco durante una década, no solo haciendo música o tomando clases con grandes maestros, sino también trabajando en un tablao en España todos los días, me sirvió de experiencia y siempre tuve en mi cabeza la idea de hacer un disco con canciones propias. Cuando volví a Mendoza comencé a hacer colaboraciones con otros géneros y ahí finalmente me animé a darle forma al proyecto”, cuenta la artista sobre el inicio del disco que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El disco se grabó en el estudio VA de Récord en Buenos Aires, durante el verano del 2023 y compila composiciones propias de la mendocina, con la participación de grandes figuras del flamenco como el español Jorge Pardo (flautista de Paco de Lucía), Enrique el Zambo (de la prestigiosa saga de los Zambos), Pilar Villar (hija del reconocido cantaor Juan Villar), Niño La Leo (prestigioso guitarrista de Cádiz) y Sergio Dawi, saxofonista de la banda de Rock Los Redonditos de Ricota.

“Son seis composiciones, que en el flamenco se los denominan palos, construidas respetando las bases principales del género.Las canciones fluyeron fácilmente y así surgió el disco, cuyo nombre es particular, ya que significa Dios de los vientos en sánscrito, que representa una parte mía espiritual”, detalla Mix Arjona sobre VĀIU.

El video y la presentación en vivo

Como parte del lanzamiento del material, el próximo 20 de noviembre presentará el videoclip oficial de “Levante” el corte de difusión del álbum.

El material audiovisual, con guión propio de Mix Arjona, narra de forma intimista el camino personal transitado por la artista. Sus raíces andaluzas, su infancia, su recorrido artístico con sus luces y sombras, su formación, y las diferentes expresiones artísticas del lenguaje flamenco quedan magistralmente plasmadas en una puesta vanguardista llena de simbolismos y profundidad estética.

El video fue filmado en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, y cuenta con la dirección artística de Pablo Garay. En cámara y dirección Lisandro Borra; la asistente de producción a cargo de Maximiliano Díaz, y el montaje y edición de Álvaro García.

Además de la presentación del material, la artista brindará un breve concierto acompañada por Gustavo Faia en guitarra, Diego Lechuga en Percusión y Pablo Garay en baile. En vivo, Mix Arjona interpretará parte del álbum instrumental.

La cita es el lunes 20 de noviembre, en la Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz (Tomba 54, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.