Axel: “A la gente le gusta el morbo de encontrar una mancha donde no la hay”

Como todo artista popular, Axel evolucionó con los años, pero siempre manteniendo un estilo propio, con el que forjó miles de seguidores en Latinoamérica. Lejos de la quietud, para el músico este año se transformó en un momento especial, con proyectos que surgieron de a poco y lo llevaron a una gira por escenarios de varios países.

Intérprete de “Te voy amar”, “Celebra la vida”, “Somos lo que fuimos”, “Qué estás buscando”, entre tantos hit a lo largo de dos décadas de carrera, el cantautor vuelve a Mendoza en un concierto en formato teatral, donde repasará su discografía y presenta parte de los nuevos temas.

El show será el próximo viernes 17 de noviembre, en el teatro Plaza y quedan las últimas localidades disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del teatro.

El paso del tiempo y la necesidad de cantar más allá del amor

Lejos de una pose de estrella, con su carisma y sencillez Axel conquistó a su público durante veinte años de camino en la música. A sus 46 años sabe como moverse en la industria y no reniega del paso del tiempo, ni del camino transitado.

“Son muchos años. Al principio era muy difícil, porque te sorprende la popularidad y la cantidad de conciertos. Recuerdo los primeros años que hacía shows de miércoles a domingo, y el primero cantaba bien, y el fin de semana era puro carisma y cantaba la gente, porque yo no tenía todavía la técnica para llegar con la voz entera después de cinco conciertos. Tuve que empezar a regular hasta que encontrás el ritmo y aprendes que le hace bien a tu voz”, afirma el cantante en una charla telefónica con Los Andes días previos a presentarse en Mendoza.

-¿Te preocupa el paso del tiempo?

-Me preocupo de estar sano, de sentirme bien. No solo por lo físico, sino por lo interno, sentirse bien, eso es importante para uno mismo, más que para el afuera. Tal vez en una época de la vida, cuando sos más joven están más pendiente de la estética. Cuando llegas a los 30 te aprendes a cuidar, te relajas y después de los 40 te mantenes saludable que es lo lindo, te querés ver bien, pero con equilibrio, no queriendo parecer una persona de 25 años porque sería una lucha perdida de antemano y absurda. Y además que no me gusta, no quiero parecer de 25 años, sino de la edad que tengo, saludable y bien.

Hace 21 años que soy vegetariano y ese es un factor importante para que me sienta saludable y me sienta bien. No tengo el hábito de tomar alcohol continuamente, no fumo, no me drogo, soy muy sano y eso me ayuda a mantenerme bien.

Como parte de su intenso año, en septiembre lanzó su nuevo single “Efecto dominó”, en el que aborda temas existenciales como el bien, el mal y que todo lo que hacemos bien puede repercutir en los otros.

El videoclip fue filmado en Torrepueblo, Benavídez, y refleja como con un simple gesto, sonrisa o caricia podemos cambiarle el día a otras personas.

El cantautor está en plena gira nacional y llega el 17 de noviembre a Mendoza.

-Si hablamos de tus canciones donde te corrés de lo melódico y lo romántico como es tu último single, donde buscas otro mensaje, ¿eso parte de una necesidad artística o personal?

-Hace tiempo que estoy en ese lugar. En 2009 cuando lancé “Celebra la vida” es una canción que hablaba de algo diferente, que no era la canción de amor clásica por la que la gente me conocía. Soy consciente que soy un tipo romántico, entonces al comienzo lo que me motivaba a escribir eran temas de amor o desamor. Pero con la popularidad y el crecimiento personal, sentí que podía escribir otras cosas, con otro compromiso. Y yo vengo de una familia donde se me crió y educó con los principios de solidaridad, de ayudar al otro, de no mirar al costado. Y de repente me invitaban a participar en campañas de ONG o asociaciones, entonces surgió desde ese lugar. Salió “Celebra la vida”, y a partir de ese impacto, en todos los discos hay una canción con ese mensaje, como “Todo vuelve”, “Somos Uno”. Y ahora “Efecto dominó”.

Buscaba hacer una canción que tenga un tipo de temática social, con una sonoridad moderna, que tenga consistencia. Y habla de contagiar al mundo de un efecto dominó positivo. Algo muy actual, porque hoy como sociedad estamos en constante cambio, y preguntándonos que está bien o está mal, que es normal, que se puede decir, que camino hay que tomar para llegar a cierto lugar. Entonces es mirar a todo con respeto, y comprender que si alguien es feliz hay que respetar esa felicidad, siempre que no se haga daño. Y el estribillo habla de los cuatro acuerdos, un libro que leía hace muchos años. Y habla de hacer impecable la palabra, de no hablar por hablar, de dar lo mejor cada día.

-Es un año muy intenso, con giras, nuevos temas, ¿qué podés adelantar de los nuevos proyectos?

-Fue un año inesperado para mí, porque comenzamos de a poco, siempre sacando canciones. Empezamos con los festivales en el verano. En marzo mi manager me dice que voy a hacer un teatro Ópera. Y solo con la promoción en las redes sociales se agotaron dos fechas. A partir de ahí me llaman de Ecuador del programa “Yo me llamo”, para ser jurado del certamen. Y ahí hicimos gira en Latinoamérica.

Y en Argentina, lo que está sucediendo es hermoso, porque empezamos a tocar en Salta y Jujuy sumando funciones agotadas. Después hicimos Tucumán, Río Gallegos con entradas agotadas. Y yo estoy muy feliz porque es un momento muy difícil de la Argentina, más que agradecido con la gente con el esfuerzo que hace para comprar una entrada, aunque saben que les hace muy bien conectar con la música.

El perdón como única salida

Sin pelos en la lengua, pero lejos de la confrontación, al cantante no le molesta hablar y confesar sus conflictos, sus errores y reflexionar sobre las situaciones más difíciles que atravesó.

Cercano a la religión, en su adolescencia pensó en ser cura y siempre se mantuvo con una personalidad amable y empática, pese a las situaciones difíciles que le tocó atravesar.

Una de ellas, fue la denuncia que recibió en 2019 por un presunto abuso sexual ocurrido en 2017. El caso fue llevado a la justicia, y por falta de testigos que acrediten el testimonio de la supuesta víctima, la fiscalía de Cipoletti, Río Negro, cerró la causa.

El hecho marcó un antes y después en la carrera de Axel, quien apostó por llamarse al silencio y dejar que la justicia actúe. Luego del hecho, el artista tuvo que surfear las críticas y una mancha en su vida y carrera.

-Te caracterizas por ser frontal y no confrontar. Has hablado de la difícil relación con tu papá y tuviste que enfrentar una denuncia falsa, ¿tenés algún tipo de rencor con las situaciones negativas que viviste?

-No me incomoda hablar de ningún tema, lo hago con total naturalidad. Y no quiero hablar de religión directamente, pero yo me crié bajo la religión católica, de chico era monaguillo, de hecho en mi adolescencia pensé en ser cura. Luego conecté con el taoismo, el induismo, tomé otras corrientes filosóficas y religiosas, entendiendo que Dios es amor, y el amor es Dios. Y como dice la canción: “Todos somos uno” y hay que ir por ahí. Entonces basado en eso, Jesús perdonó a quienes lo mataron. Y yo quién soy para no perdonar cosas muy pequeñas.

Está bien que tuve una infancia difícil, con mucha violencia. Pero a mi papá lo amo y se lo digo en la cara, hablo todos los días con él. Y el perdón libera a quien perdona y quien es perdonado. Y esa carga es una mochila en los hombros que te pesa toda la vida. Yo hablo con gente joven que tiene dolor en la espalda que no pueden más. Y mi reflexión es que tienen un peso en los hombros que tienen que soltar.

Y cuando me pasó lo de la denuncia hace cuatro años, era un momento muy álgido donde era medio una moda de hablar, y se buscaba a alguien imposible. Y yo soy una persona imposible, porque vivo en familia, soy ecologista, canto canciones de amor, entonces es imposible que tenga una mancha. A la gente le gusta el morbo de encontrar una mancha donde no la hay. Y lamentablemente sucedió y yo me llamé al silencio, y la gente no entendía. Y lo hice porque sé quien soy, no voy a defender algo que no tengo que defender.

En segundo lugar, cuido a mi familia, tengo hijas, mi compañera, mis amigos. Y en tercer lugar, yo confío en la justicia y no quiero interferir con una actitud mía que embarre la cancha. Entonces que la justicia busque la verdad sea cual sea. Obvio luego salió que soy inocente, una situación que hizo mucho daño, pero soy inocente y la verdad salió a la luz.

