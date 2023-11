Los que la Taylormania nos dejó: las perlas de la primera presentación de Taylor Swift

Llegó el día y la Taylormanía invadió las calles de Buenos Aires y más allá, sobre todo las cercanías del estadio de River Plate. En la noche del jueves 9 Taylor Swift se presentó por primera vez en la Argentina, una de las cantantes del momento.

Desde temprano unas 70 mil personas colmaron el Más Monumental para escuchar y ser atravesadas por los himnos de la popstar estadounidense, que comenzó su espectáculo pasadas las 20:30 horas.

Los fans de la cantante coparon el estadio de River y dejaron varias perlas.

Tras la cuenta regresiva de tres minutos, Taylor salió a escena y se despachó con “Miss Americana y the Heartbreak Prince”, la primera de una larga lista de 45 canciones en la que la cantante demostró buena parte de su carrera.

Tras las presentaciones de Louta y Sabrina Carpenter, teloneros elegidos para el show, la artista de 33 años fue recibida por una sonora ovación que duró varios segundos y, por un instante, se detuvo a contemplarla, admirada por la fuerza de las y los swifties de Argentina.

Una multitud joven – muchos con sus madres y padres-, mayormente mujeres muy lookeadas, respetando los colores de los distintos discos de la estadounidense, a tono con este The Eras Tour, dijeron presente para dejar todo para recibir a su ídolo.

La serie de shows de Taylor, producida por DF Entertainment, se completará con dos funciones más este viernes 10 y el sábado 11, con localidades totalmente agotadas desde hace varios meses.

Lo que dejó la previa del primer concierto de Taylor Swift

Periodistas de todo el país registraron lo que ocurría desde muy temprano en las cercanías del Más Monumental y quedaron grabados cientos de momentos por parte de los fanáticos de Taylor.

Uno, por ejemplo, la aparición de un fan que si bien no tenía entrada para el primer show- si para los dos restantes- se sumó a la caravana de los swifties. Siendo consultado por su canción favorita, el joven no dudo en responder y hasta interpretó un fragmento de Welcome to New York.

Más cerca del estadio, una multitud en manada se acercaron como si fuera un pelotón militar y Jorge Rial, en su programa destacó que parecía la “tropa de Napoleón” y que parecía, en lenguaje futbolero, una barra brava. “Viene la Barrabrava de Boca”, dijo.

Otra de las perlas del primer show fue el ingreso en masa de las fanáticas, que sin importar los aros de seguridad o el personal a cargo, corrieron evadiéndolos y dejar claros que por Taylor Swift, harían lo que sea.

