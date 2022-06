Una ‘vedette de azufre’, abucheo, el accidente de Marley y cuarteto: lo que dejó la Fiesta de la Nieve en Malargüe

El invierno golpea duro por ese departamento, pero hacía dos años que Malargüe venía padeciendo inviernos más grises y fríos. Este 2022 las temperaturas volvieron a descender por debajo de los cero grados pero regresó la noche dónde la alegría se transforma en calor.

El departamento más austral de Mendoza volvió a celebrar la Fiesta Provincial de la Nieve y, además del anhelado regreso tras la pandemia, se festejó dentro del marco ideal: las abundantes nevadas, a las que, sobre todo, los malargüinos interpretan como una “bendición” permitieron que las pistas de sus 3 centros de esquí (Las Leñas, Real del Pehuenche y el nuevo El Azufre) estén en óptimas condiciones para los amantes de la adrenalina invernal.

El termómetro indicaba que la noche del sábado 25 de junio era ideal para ver una película en casa. Sin embargo, miles de malargüinos y turistas coparon el polideportivo Malal-hue, ubicado en el corazón del departamento, para reencontrase y disfrutar de la emblemática fiesta mendocina

Claro, la propuesta era tentadora: fiesta, la música de Rotos de Amor, Axel y La Konga y la conducción de la estrella nacional Marley.

Volvió la Fiesta de la Nieve en Malargüe. Gentileza /Municipalidad de Malargüe.

El Azufre, el “mimado” de la noche

Dentro del marco protocolar de la fiesta de la nieve. Dónde claro se pone en relieve el destacado impacto turístico del centro de esquí más importante de América latina: Las Leñas. El flamante y aún en construcción súper exclusivo (solo se puede llegar en helicóptero y hay solo 12 camas disponibles) complejo El Azufre se llevó los elogios de políticos y empresarios que se enfocaron en remarcar “la autosostenibilidad modelo” del emprendimiento y la inyección que significaría para la economía local la habilitación plena. “Voy a pelear por el turismo de Malargüe”, arengó desde el escenario el intendente radical Juan Manuel Ojeda.

La asignación de las 12 mil hectáreas de tierras fiscales en la Cordillera por parte del gobierno de Mendoza a la empresa Azufre S.A. para el desarrollo del megaemprendimiento despertó la ira opositora y el Gobierno nacional le exigió en febrero a Mendoza, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), que diera marcha atrás con el decreto 2.138 del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Ahora bien, lejos de la polémica entre el Estado provincial y el nacional, la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe aprobó la factibilidad de la etapa del proyecto que se está desarrollando.

Un ‘mini’ gesto que confirmó cuál fue la verdadera vedette de la noche fue la clave del wifi disponible para periodistas en el poli: azufre2022.

Tito Lowenstein, el padre de Las Leñas fue homenajeado. Gentileza/Municipalidad de Malargüe.

El día que los malargüinos se transformaron en un “monstruo”

Es conocido el mote de monstruo que se le otorga al público chileno que asiste al clásico festival de Viña del mar. ‘El monstruo’, cómo se llama la masivo ‘juez’ trasandino se encarga de abuchear al artista que no cumple con sus expectativas

Eso ocurrió en el poli de Malargüe cuando la humorista mendocina Alejandra Rocamora llevaba apenas unos minutos de su monólogo menduco.

Su personaje de docente con marcados modismos cuyanos que se quejaba del ítem aula no gustó y los organizadores terminaron de manera muy ‘delicada’ con su actuación: la cortaron el micrófono.

Volvió la Fiesta de la Nieve en Malargüe. Gentileza /Municipalidad de Malargüe.

El look ‘cool’ de Marley en la Fiesta de la Nieve

Pese a la presencia del convocante La Konga, la estrella de la noche fue Marley. El destacado conductor llevó el evento con su característico carisma acompañado de locutores malargüinos. Pero apenas subió al escenario se excuso por su outfit. Un saco de pana negro digno de una maestro de ceremonias, pero que sus zapatillas de ‘entrecasa’ no acompañaron. “Perdón pero tengo el dedo gordo inflamado y no puedo ponerme zapatos”, dijo entre risas. Luego, debajo del escenario aclaró: “Un podólogo me hizo mal un tratamiento en la uña y me lastimó el pie”.

Un himno y mucho cuarteto

Durante la cena alrededor de 1.200 personas disfrutaron de la oferta gastronómica y de los shows de Rotos de Amor y Axel. La cumbia de los mendocinos encendió el escenario y el cantautor bonaerense recibió un público animado. Axel dio un show simple, efectivo y emotivo. Tras repasar dos mayores hits, sorprendió con una emotiva versión del himno Mendocino “Otoño en Mendoza”, uno de los momentos más celebrados en el poli Malal- hue.

A partir de las 1.30 de la mañana las puertas se abrieron para los que optaron por ir directo ‘al baile’. Para esa hora el frío en las calles se tornaba complicado, pero esto no impidió que miles de fanáticos se agolparan en una fila que llegó a medir más de 200 metros.

Volvió la Fiesta de la Nieve en Malargüe. Gentileza /Municipalidad de Malargüe.

Alrededor de las 2.30 el trío cordobés más convocante de la escena ‘bailantera’ salió con todo al escenario y su cuarteto no dejó a nadie sentado por más de 1 hora y media de show.

La Konga transformó al centro de eventos malargüino en un verdadero baile cordobés. “Nos encanta Mendoza, la sentimos como nuestra segunda casa”, dijeron previo al show

Los malargüinos esperaron dos años para volver a celebrar su icónica fiesta y lo hicieron en grande.