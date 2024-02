La famosa ex Gran Hermano que podría ingresar a la casa tras la salida de Romina Uhrig

La nueva edición de Gran Hermano los tiene a todos atrapados por el juego, ya que es muy diferente a lo que ocurrió en la anterior, en la que ganó el participante más tranquilo de la casa. Es por eso que la producción de forma permanente busca atraer al público y esta vez ingresaría una famosa exjugadora.

Si algo no se puede negar es que de Gran Hermano surgieron decenas de personajes que actualmente siguen vigentes en el medio. Silvina Luna, Ximena Capristo, Gastón Trezeguet, Gustavo Conti, Floppy Tesouro, son solo algunos de los nombres de quienes siguieron trabajando en el mundo del espectáculo.

Otro de los nombres es el de Natalia Fava, y hasta encontró el amor en la casa ya que estuvo más de 20 años en pareja con Santiago Almeyda, a quien la producción habría convocado para ingresar a compartir con los jugadores de esta edición.

Santiago Almeyda y Natalia Fava

Fue Karina Iavícoli quien contó en Intrusos que Fava tuvo una reunión con los productores. “Quieren que esta persona que en su momento fue una súper figura, se alejó de los medios, tomó otro cariz su vida y le pasaron cosas interesantes y difíciles también, que todavía no las contó en ningún lugar”.

“Estoy hablando de Natalia Fava”, blanqueó la periodista y luego argumentó: “Todo lo que pasó con su ex marido (Santiago Almeyda, también ex GH), que hasta ahora nunca habló”.

Esto fue en relación a que los ex Gran Hermano, quienes ingresaron a la casa en 2001, confirmaron en abril del año pasado su separación tras 22 años juntos.

Natalia es empresaria de la ropa

La última aparición de Natalia Fava y Santiago Almeyda juntos

Hace un tiempo, Santiago contó que dentro de la casa de GH se enamoraron con Natalia pero que no tuvieron relaciones frente a las cámaras. Tras el reality, siguieron juntos y pocos meses después se casaron. La pareja no tuvo hijos. Al respecto, en una nota el ex GH dijo: “¿Hijos? Con el tema laburo siempre se pospuso y se fue pasando el tiempo”.

Almeyda pasó un mal momento económico durante la pandemia. En su momento, él hizo temporadas de teatro pero no le llegaron más propuestas.

Fava, por su parte, tiene un emprendimiento de ropa, y Santiago abrió un restaurante cuando se apartó del mundo del espectáculo. “Con este tema de la pandemia me fundí, realmente”, contó en CNN Radio.

Santiago Almeyda y Natalia Fava siguen juntos después de 20 años (Instagram).