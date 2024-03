La encuesta que siempre acierta, determinó quién se va de Gran Hermano el domingo

La nueva temporada de Gran Hermano, que regresó a la pantalla de Telefe el pasado 11 de diciembre, ha generado una gran expectativa entre los televidentes.

Sin embargo, tras casi tres meses de aislamiento, esta edición se ha convertido en una de las más escandalosas y polémicas debido a los constantes enfrentamientos entre los participantes. En esta tensa atmósfera, una encuesta reciente ha adelantado quién podría ser el próximo eliminado del programa.

Después de la gala de nominación, el usuario de redes sociales @fedeebongiorno realizó una encuesta para determinar a quién votarían los fanáticos del programa para que sea expulsado del certamen.

La encuesta del público ya determinó quién tiene más posibilidades de irse.

Con un contundente 65,4% de los votos, Rosina se posicionó como la más votada para abandonar la casa, seguida por Damián. La brecha entre ambos participantes hace prever que Rosina sería la eliminada del próximo domingo en Gran Hermano.

Los comentarios en redes sociales reflejan el sentimiento de los seguidores del programa, muchos de los cuales expresan su deseo de ver fuera de la competencia a Rosina.

Rosina podría abandonar pronto la casa de Gran Hermnao

“No tiene chance. Dale, hay que empezar a votar ya, no la salva ni a palos”, “Aunque no esté Furia, se vota igual. Esto es por mí. No la soporto más a Rosina, si no la eliminamos ahora la fumamos dos meses más”, fueron algunos de los comentarios que circularon en línea.

Los participantes menos votados de la encuesta

En contraste, los participantes menos votados en la encuesta fueron Martín, Joel y Darío, quienes parecen contar con un considerable apoyo por parte de los seguidores del programa.

Sin embargo, la votación aún no está cerrada, y la salvación que otorgará Bautista, ganador de la prueba del líder, será crucial. Bautista tendrá la difícil tarea de salvar a uno de sus compañeros de la placa y nominar a otro.

Martín Ku, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel, Damián, Florencia, Mauro y Darío son los nominados en Gran Hermano 2024.

A pesar de las encuestas y las especulaciones, la gala de eliminación aún está a varios días de distancia y la votación permanecerá abierta hasta el último minuto antes de que Santiago del Moro anuncie los resultados.