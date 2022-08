La casa del dragón: quién es Craghas Drahar, el sádico villano de los cangrejos

El segundo episodio de “La casa del dragón” (House of the Dragon), la serie precuela de “Game of Thrones”, tuvo el primer vistazo a un sádico villano, al que los Targaryen poca atención le están dando. Solamente Corlys Velarion está preocupado por lo que representa Craghas Drahar, apodado como el “benefactor de los cangrejos” o “alimentador de cangrejos”. Y, por supuesto, los fanáticos, ya que la apariencia del nuevo personaje es espeluznante.

Quién es el nuevo personaje presentado en La casa del dragón

Se trata de Craghas Drahar, también conocido como “Benefactor de los cangrejos” o “Alimentador de cangrejos” (Crabfeeder, en inglés). Apareció por primera vez en el segundo episodio titulado “The Rogue Prince”. Es interpretado por el actor Daniel Scott-Smith.

Quién es Craghas Drahar, el nuevo personaje de La casa del dragón (House of the Dragon) / HBO Max

Es un villano sádico y amante de la tortura. Craghas Drahar somete a sus enemigos, atándolos en la orilla del mar para que los cangrejos se alimenten de ellos y la marea se termine de ocupar de sus restos. Pero pese a lo maligno que parece ser, los Targaryen no están preocupados (por ahora).

El método de tortura con cangrejos de Craghas Drahar en La casa del dragón (House of the Dragon) / HBO Max

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) es quien ve su flota amenazada por este villano tras el ataque de varios navíos de su armada. Por eso, quiere que el rey Viserys (Paddy Considine) actúe y tome cartas en el asunto. El problema es que Viserys está ocupado en su heredero/a y en la nueva unión con Alicent Hightower (Emily Carey).

Volviendo al perfil del villano, y siguiendo los sucesos del libro “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, Craghas Drahar es un príncipe de Myr, uno de los tres estados que formaban la Triarquía. Después de derrotar a la ciudad de Volantis, la alianza continuó su camino hasta Peldaños de Piedra, un archipiélago en el Mar del Sur que domina una ruta comercial vital. Una vez finalizada la toma de Peldaños de Piedra, Craghas Drahar se convirtió en pirata.

Lord Corlys Velarion (Steve Toussaint) en La casa del dragón

Qué son los Peldaños de Piedra

Los Peldaños de Piedra son unas islas que unen Westeros y Essos (el continente repleto de peligros en el que se encontraba Daenerys al principio de “Game of Thrones”) y por el que los Primeros Hombres llegaron a este territorio, hasta entonces poblado por seres fantásticos como los Hijos del Bosque.

Debido a su posición geoestratégica, las islas siempre han sido siempre un punto de tensión entre ambos continentes, con las Ciudades Libres dando poder a quienes querían complicar la navegación y el comercio a las flotas de los Siete Reinos.

Cuándo se estrena La casa del dragón capítulo 3

Se verá el domingo 4 de septiembre, a las 22 horas (Argentina), en el canal HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.