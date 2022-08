Mirtha Legrand llegó a “La casa del dragón”: “Si te ven bien, te quieren robar el trono”

Mirtha Legrand se volvió tendencia en las redes sociales por su simpática participación en un spot para “La casa del dragón” (House of the Dragon), la serie spin-off de “Game of Thrones” que se estrenará el domingo 21 de agosto en HBO y HBO Max.

En el video, la diva de la televisión argentina simula liderar su dinastía cual Targaryen en el universo de George R.R. Martin.

La familia Targaryen (en la que destacó, por ejemplo, Daenerys) fue la casa que reinó por más tiempo, creando el trono de hierro y conquistando los siete reinos. Esta familia emblemática se destaca por la pureza de su sangre, por el poder y por sus dragones, quienes le permitieron adueñarse de todo Westeros.

“Muchas veces, la gente en la calle me dice que nos ven con un clan. Hasta nos comparen con algunas monarquía. Me hacen reír. En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros”, dice en el video la conductora, mientras se intercalan fragmentos de la serie.

“Recuerden como siempre les digo. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y se te ve bien, te quieren robar el trono”, expresa Mirtha, espléndida a los 95 años, con su famosa frase.

Además del spot que se viralizó en Twitter e Instagram, HBO Max ofrecerá un carrusel con la selección de las series y películas elegidas por Mirtha, que estará disponible a partir del 23 de agosto, bajo el nombre: “Los recomendados de Mirtha Legrand”.

Cuándo se estrena “La casa del dragón” y dónde verla

El primer capítulo de “House of the Dragon” se verá el domingo 21 de agosto, a las 22, en HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.

Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen (HBO Max)

Del icónico universo creado por George R.R. Martin y ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”, “La casa del dragón” nos abrirá paso a conocer todo y más acerca de los orígenes de la familia Targaryen, protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

Para contratar HBO Max, hay planes mensuales, trimestrales y anuales: desde AR$ 279 más impuestos por mes, según corresponda móvil (smartphones y tablets) o estándar (4K, descargas ilimitadas y todos los dispositivos).