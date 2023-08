Comenzó la campaña para que L-Gante sea liberado: “No es un delincuente”

Hace más de dos meses que el cantante de cumbia L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, se encuentra detenido en la DDI de Quilmes debido a una causa por privación ilegal de la libertad y amenazas, a la que se le añadió otra por encubrimiento agravado.

A pesar de que su defensa solicitó la excarcelación extraordinaria, la cual fue declarada admisible por la Cámara de apelaciones de Mercedes, el artista continúa en prisión a la espera de novedades.

El cantante sigue arrestado y su padre habló sobre lo que le puede esperar.

En respuesta a esta situación, el mánager de L-Gante, conocido como Maxi El Brother, anunció una campaña en las redes sociales para exigir la libertad del cantante. La iniciativa implica compartir una imagen de Elián junto con una de sus canciones como forma de mostrar apoyo y visibilizar la situación.

El comunicado publicado en Instagram declara: “No tiene antecedentes, no es un delincuente, no hay pruebas, no hay delito, hay testigos, hay videos, hay supuestas víctimas diciendo la verdad de los hechos como sucedió y no como dicen los abogados querellantes y quieren imponer en los medios, muchas mentiras, irregularidades y exageraciones, tratando de demonizar un género musical por su origen y por sus expresiones culturales”.

La campaña de Maxi El Brother para queel artista sea liberado.

El gesto también expresa la importancia del género musical y su rol en la sociedad: “Este estilo de música saca pibes de la calle, hay un mensaje de superación en lo cotidiano y expresa una realidad de los barrios en sus letras, da trabajo a muchas familias, mueve la economía, etc. Todos sabemos lo que está pasando. Libertad para L-Gante”.

La salida de L-Gante para ir a votar

Recientemente, el 9 de julio, L-Gante fue autorizado a salir de la celda para ejercer su derecho cívico y votar en las elecciones primarias. El artista, esposado y vistiendo un chaleco negro y su característica gorra, asistió al centro de votación bajo custodia y luego regresó al lugar de detención.

Su abogado, Diego Storto, había gestionado este permiso debido a que aún no posee una sentencia firme y por lo tanto, mantenía su derecho a participar en el proceso electoral.

Mientras tanto, L-Gante continúa enfrentando las acusaciones que lo llevaron a su detención: “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas”, y “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples”, además de “tenencia simple de estupefacientes”.

La campaña en redes sociales muestra el respaldo y la preocupación de fanáticos, colegas y personas dentro de la industria musical por la situación que atraviesa L-Gante, resaltando su condición de artista y su contribución a la cultura popular.

