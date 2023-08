L-Gante preparó una contundente estrategia para salir de la cárcel

El cantante de Cumbia 420, L-Gante se encuentra detenido desde hace más de dos meses en la DDI de Quilmes, tras ser acusado de los delitos de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y privación ilegal de la libertad.

En ese contexto, se conoció que el artista podrá salir de la prisión por un detalle en particular del que nadie esperaba en absoluto.

L-Gante, en su barrio General Rodríguez. (Gentileza Clarín/Maxi Failla/Archivo)

Lo cierto es que la información sobre el asunto de L-Gante trascendió en las últimas horas gracias al conductor del programa “Entrometidos”, Carlos Monti.

L-Gante saldría de la cárcel por un motivo extraordinario

Fue en este programa de Net TV en donde el animador expresó: “L-Gante saldrá de la cárcel el domingo. Irá a votar. Esto va a ser un escándalo”.

Luego fue el panelista Lucas Bertero quien dio detalles sobre esta salida: “Me dicen que es una estrategia. Lo va aprovechar para dar notas y decir algunas cosas”.

Fue así que se supo que L-Gante seguirá preso hasta que tenga lugar el juicio oral, que puede ser en uno o dos años, de manera aproximada. “Como saben todos se ha confirmado la prisión preventiva. Qué significa esto, que va a seguir detenido en principio hasta el juicio oral y público, y ese juicio oral y público puede ser el año próximo o el otro año. Recuerden que todavía tiene un juicio en el cual se tiene que definir la fecha, que es una causa anterior”, explicó el periodista Javier Díaz en Intrusos (América TV).

Luego brindó detalles sobre la situación del joven: “La Cámara rechazó el recurso de apelación, justamente el recurso de apelación interpuesto por los dos abogados, estamos hablando del doctor Juan Pablo Merlo y Pablo Nicolás Merlo. Él va a permanecer detenido, en principio, por esta prisión preventiva ya confirmada, hasta el juicio oral, no hay vuelta. Ahora, dentro del escrito de la cámara dice que no se advirtió que los testigos quisieran perjudicar al imputado. Cada uno de ellos aportó lo que vio y cada una de estas cosas fueron confirmadas por la Fiscalía. Y te digo algo, una vez que se confirma la prisión preventiva ya queda a disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense, le van a buscar un cupo a ver a qué cárcel lo llevan. No lo pueden llevar a cualquier cárcel, porque es L-Gante”.

L-Gante continúa preso. (Captura "Socios del espectáculo")

