Juan Barraza llega a Mendoza con “En un confuso episodio”: cuándo es y en dónde se consiguen las entradas

Juan Barraza llega a Mendoza para presentar su nuevo show, “En un confuso episodio”, en el Teatro Selectro. La cita es este sábado a las 21, y las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Eventbrite, con un costo general de $4.500.

Barraza es uno de los grandes del stand up, los de la primera camada. Su nombre encabeza la lista que incluye a Fernando Sanjiao, Natalia Carulias, Pablo Fábregas, Martín Pugliese, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg, sólo por nombrar a algunos de los que se subieron al escenario para “estrenar” en nuestro país este género dentro del humor.

Lleva años en el oficio y sabe lo que hace. Tiene una forma particular de hacer humor sin impostar el gag o forzar el chiste. Te cautiva desde la seriedad, o formalidad, del relato y te mantiene atrapado. Cuando te querés dar cuenta, ya estás tentado y disfrutando un show tremendo.

Antes de su paso por Mendoza, Juan Barraza habló con Diario Los Andes sobre cómo evolucionó su repertorio con el cambio del tiempo, y su relación con el humor.

-Contanos un poco de este show y qué lo diferencia de otros que has traído a Mendoza.

-Este show habla del paso del tiempo, de la vejez. Habla mucho de las mentes conservadoras, de la intolerancia, esos temas que están dando vueltas. Es un show que dura una hora y veinte, y hay un pequeño ida y vuelta con el público en el medio.

-¿Qué tiene Mendoza que la hace especial para venir?

-Como ciudad para ir a actuar, está entre las cinco más importantes del país, y no es algo que diga yo nada más. Los que hacemos esto sabemos que Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Rosario son las ciudades más fuertes, donde siempre hay público, donde la gente responde, donde a veces se va a actuar y el mismo fin de semana hay tres o cuatro shows más. Mendoza es una gran ciudad y la gente acompaña mucho este tipo de espectáculos, desde hace años. Yo voy desde el 2014. Después, como ciudad me encanta. Este año llego, actúo y me voy, pero el año pasado me quedé un rato y fui a bodegas, fui a la nieve. Siempre es un privilegio.

-Y haciendo una evaluación rápida, ¿cómo crees que ha evolucionado tu humor desde esa primera vez que viniste hasta ahora?

-Es muy difícil eso. No sé si evoluciona el humor. Las temáticas que aparecen en mis shows van acompañando la edad. Cuando yo empecé a hacer esto era un veinteañero y ahora tengo 45 y tres hijos, por eso hablo mucho del paso del tiempo en este show. Cómo la gente va cambiando después de los 40. Aparecen esos temas que aparecen en la vida, en las conversaciones diarias de uno y eso se traslada, naturalmente, al escenario.

-Viniendo de la primera camada de standuperos, ¿cómo ves al humor hoy, con tantos humoristas salidos de las redes sociales?

-Me parece que está muy bien. Son distintas formas de humor. Los de la vieja camada somos más de escenario, participamos en las redes, generamos contenido y estamos presentes ahí porque todo pasa un poco por ahí, lo que es promoción y demás, pero somos más comediantes de escenario, nos formamos en el escenario, a diferencia de los pibes que vinieron después, que se formaron más en las redes y después se encontraron en un escenario o con un público. Yo todo lo que hago en las redes es una excusa para llevar a la gente al teatro, y me considero un comediante de escenario. Es decir, me hago más fuerte ahí que en ningún otro lado, pero indudablemente las redes son una gran plataforma para el humor, hoy en día. Lo que esperamos los comediantes es que esa persona que mira reels desde la cama a la mañana, un día te pague una entrada, porque de eso vivimos nosotros.

-A la hora de hacer humor en estos tiempos, en donde hay ciertas susceptibilidades, o donde la lupa se pone más sobre ciertos temas, ¿es más complicado hacer humor?

-Siempre hubo temas que generan más susceptibilidad. Siempre estuvo lo que se conoce como humor negro o que toca temas más difíciles, que no son tan livianos para la comedia. Es una decisión de cada uno. Yo en los últimos espectáculos, no en este, fui algo por ese lado, pero en la medida en la que a mí me sale, y en la forma en la que a mí me sale. Yo creo que el límite del humor se lo tiene que poner cada uno. Estoy convencido que se puede hacer humor con todo y se tiene que poder hacer humor con cualquier cosa, porque de lo contrario es censura y tabú. “No, de esto no hablemos”... nunca sale nada bueno de ahí. Para mí, lo que sucede con los temas más difíciles, esos que tocan más susceptibilidades, es que hay una mayor responsabilidad. Cualquiera hace un chiste con una birome, por ejemplo, porque es más difícil que alguien se ofenda. Si uno se mete con temas más dolorosos, más susceptibles, es mayor la responsabilidad porque lo peor que puede pasar es que hagas un chiste con esos temas y se note que no estás informado, que estás queriendo hacer un chiste por el chiste mismo.

El stand up es un tipo de humor donde uno da su opinión, no es “un gallego entra a la farmacia”: es uno opinando sobre la vida, en clave de humor. Entonces, vos podés opinar sobre lo que quieras, ahí está la elección de cada uno. Si te metés con un tema difícil, yo lo que me pregunto siempre es de qué lado te parás. Todos los chistes tienen una víctima. yo decido quién es la víctima en mi chiste, así como los novelistas de policiales deciden quién es el asesino y vos te enteras al final. La cuestión acá es dónde pongo el ojo. Si habláramos de Malvinas, quiero que se rían de quién: ¿de los ingleses?, ¿de los pibes que mandaron al muere que no sabían usar un arma? ¿de los militares que organizaron la guerra? ¿de los medios de comunicación? Para mí el lugar en donde está puesto el foco es lo que define un chiste, no la temática. Si no, frenaríamos a cualquiera. Esperá, escuchá lo que tiene para decir, capaz que patea para tu lado, capaz que lo que va a decir tiene que ver con algo más sanador, de más reivindicación.

