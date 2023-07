José Sacristán: “El trabajo del actor es un riesgo permanente”

Si hay un actor español reconocido por los argentinos desde hace décadas, ese es José Sacristán. Claro que sus 70 años de camino en el oficio hicieron que el español más españolito de los actores saboreara las bondades del éxito en el cine, la televisión y el teatro. Y que Argentina se transformara en un lugar privilegiado para su mundo.

Por segunda vez en la historia, el protagonista de Solos en la madrugada actuará en Mendoza y esta vez lo hará con el unipersonal Señora de rojo sobre fondo gris, la adaptación teatral de la novela de Miguel Delibes.

Se trata de uno de los trabajos más personales que realizó en su extensa carrera, y con el que agotó funciones en la sala Casacuberta del porteño Complejo San Martín. A Mendoza, el actor de 85 años viene para hacer lo propio el próximo domingo 6 de agosto,en el teatro Plaza de Godoy Cruz. Pero antes también lo presentará en el teatro del Bicentenario en San Juan.

“Se me trata inmerecidamente bien, no merezco tanto. En lo profesional como en lo personal. En lo profesional, se ve por el cariño con el que he sido acogido en el teatro con Señora de rojo…, obra que llevo cinco años haciendo en España, pero cuyo éxito en Buenos Aires ha desbordado cualquier expectativa. Y lo otro se ve por el encuentro con amigos, la gente que me sigue reconociendo por la calle. Es un privilegio que agradezco y reconozco, el tener en la Argentina un muy buen lugar en el mundo”, dice José Sacristán al teléfono durante una charla con Los Andes, antes de su visita a nuestra provincia.

El actor llega a Mendoza con el unipersonal "Señora de rojo sobre fondo gris".

–Es un regreso especial también porque está ofreciendo una gran temporada en el teatro San Martín. ¿Cómo vive la experiencia de actuar en esa prestigiosa sala?

–Es un espacio formidable. Lo cierto es que todo lo que ocurre alrededor de la cultura y el teatro en la Argentina y en Buenos Aires en particular, es realmente envidiable. No es tan sencillo que se dé esto, ni en ciudades de la importancia de Nueva York, Londres o Berlín. No solamente por parte de los profesionales y los artistas, sino por el acuerdo que hay entre ellos y la sociedad civil. Como la sociedad responde y acude, por más dificultades que haya y problemas, hay un punto que es intocable: el cariño, el amor, el seguimiento a la cultura.

Un unipersonal personal y un homenaje a su amigo

Señora de rojo sobre fondo gris, es una novela del escritor y dramaturgo Miguel Delibes, cuya adaptación teatral de José Sámano, que protagoniza Sacristán como su primer unipersonal en su extensa carrera.

Tras el estreno en 2018 en España, el actor ha realizado exitosas temporadas en su país y desde julio lo presenta en Buenos Aires. En escena, la obra traza la historia de un pintor, con muchos años en el oficio, que lleva tiempo sumido en una crisis creativa. Desde que falleció de forma imprevista su mujer, que era todo para él, prácticamente no ha podido volver a pintar.

El relato sucede entre el verano y otoño de 1975. La hija mayor de ambos está en la cárcel por sus actividades políticas, y es en esas fechas cuando surgen los primeros síntomas de la enfermedad de su madre, que la hija vivirá desde dentro de la prisión. Es otro recuerdo permanente en la vida de su padre, que también ahora resurge.

Esta obra teatral es el relato de una historia de amor en camino desenfrenado hacia la muerte, que sitúa al espectador en aquella España con rasgos inequívocos, que habla de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a su emoción, por el camino recto y simple de la verdad.

–¿Por qué considera este trabajo como el más personal de su carrera?

–Tuve la suerte de ser amigo de Miguel Delibes y era un hombre que no sólo hizo una labor, en lo literario y en lo dramático maravillosa, sino que también era un referente ético y moral. Y en esta historia habla de la enfermedad y la muerte, y eso la hace una obra personal e íntima. Incluso él se protege con este personaje de ficción que se llama Nicolás y es un pintor. Pero todos sabemos que es él y cuenta la historia de su mujer. Yo leí esa novela cuando se publicó y con este trabajo, no sólo disfruto como actor, sino que rindo un homenaje a un amigo. Y eso tiene un valor añadido que hace de este proyecto, el trabajo donde he apostado más a lo largo de mi carrera.

Una vida dedicada a la actuación

Desde su niñez en la pequeña localidad de Chinchón, José Sacristán sabía que quería ser actor. Apenas se cruzó con las primeras películas, quedó fascinado por las historias que se contaban en la pantalla y soñó ser parte de ese mundo.

Después de mucha obstinación, de joven comenzó a tomar clases de actuación y debutó en el teatro para nunca más bajarse. Pero fue el cine sin dudas, el que le abrió las puertas de España al mundo y con el que se hizo conocido en nuestro país.

Películas como Asignatura pendiente y Solos en la madrugada (ganadora del Goya de Honor que otorga la Academia de Cine Española), Un hombre llamado Flor de Otoño o más recientemente El muerto y ser feliz (premiado con el Premio Goya) son parte de un extenso camino profesional, que lo llevó a interpretar innumerables personajes tanto en cine, televisión y teatro, y hasta dirigir sus propias películas. Siempre con su sello inconfundible, que le dio la cabida justa, para que el público iberoamericano lo adoptara como propio.

–¿Cuál es su mayor orgullo como artista?

–Haber procurado ser consecuente con mis responsabilidades como ciudadano, en los momentos que corresponde. Y también como profesional, ver la manera que mi trabajo pueda o no ser de alguna utilidad, aunque sea un rato, a la gente que lo contempla. He procurado cuando he podido, dirigirme de una forma a los espectadores, que les sirva de algo, sabiendo que la historia no la vamos a cambiar los artistas, sino ser coherente y haberlo conseguido, en función de lo que recibo de mi trabajo. El trabajo del actor es un riesgo permanente, sobre todo en el teatro. Hay que huir de la experiencia y la profesionalidad y arriesgar. Y se arriesga desde el sentimiento.

El actor presenta su exitosos unipersonal en Mendoza.

–Si hoy un joven artista le pide un consejo o mirada del oficio, ¿cuál sería?

–No soy amigo de dar consejos. Pero si tienen vocación y les gusta, que estén prevenidos, porque hay muchos que piensan que es un oficio sobre una alfombra roja, en trajes elegantes. Y esto es trabajo, trabajo, trabajo y vencer la inseguridad permanente. Pero si tienen vocación es un trabajo hermoso y que sigan para adelante, sabiendo que se van a encontrar multitud de dificultades y esfuerzos, pero que vale la pena. En este oficio, la inseguridad es permanente, nunca sabes dónde estás.

José Sacristán en Mendoza

El actor presentará el unipersonal Señora de rojo sobre fondo gris, en una única función, el domingo 6 de agosto, a las 20, en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Las entradas están a la venta en Maxi Mall (San Martín y Las Heras, Ciudad) y www.tuentrada.com y boletería del teatro, de lunes a sábado, de 9 a 18 horas.