Mara Barros, la corista de Joaquín Sabina llega a Mendoza: cuándo y dónde será el concierto solista.

El flamenco, el ritmo andaluz y la música melódica la acompañó desde pequeña. Esa raíz junto a su pasión por el canto y la música, hicieron que Mara Barros eligiera el camino artístico y conquistara al público con el fulgor de su voz.

Ya con su camino solista con algunos capítulos escritos, la cantante en 2009 se transformó en la nueva corista de Joaquín Sabina, compañera de escenario hasta la actualidad. Esa oportunidad le dio a Mara una visibilidad única donde su voz se transformó en un sello de la obra del español.

En paralelo nunca dejó de cultivar su proyecto solista, el que trae por primera vez a Mendoza, el próximo sábado 5 de agosto, en el Teatro Independencia. La intérprete española presentará su segundo disco “Me Nace del Corazón”, además de un bonus track y sorpresas para el público local. Las entradas para el concierto están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La cantante española por primera vez en Mendoza, con su proyecto solista.

Una voz inconfundible en canciones de raíz mexicana

Dueña de una ductilidad y sensibilidad inevitable, la voz de Mara Barros adopta las historias y melodías de grandes compositores y las adopta como propias.

En su búsqueda, “Me nace del corazón”, el segundo disco de la cantante que editó en 2022, propone un homenaje al país que lleva tantos años dándole alegrías: México.

El material cuenta con nueve temas de autores clásicos mexicanos como José Alfredo Jiménez o Armando Manzanero, que, saliendo un poco del sonido clásico de México, el productor Borja Montenegro, ha sabido dar con una mezcla explosiva entre el carácter y sentimiento andaluz de Mara, con el puro folclore mexicano.

“Es muy emocionante, pero estoy muy nerviosa. Es la primera vez que voy con mi espectáculo para Argentina. Ya visité Mexico, Costa Rica, pero por más que quería, me costó mucho llegar a Argentina, Uruguay y Chile y por fin se hace realidad. Por otro lado, más tiempo pasa, es como que te da más miedo. Espero que me reciban con los brazos abiertos”, confiesa Mara Barros sobre su primera gira por Argentina, Chile y Uruguay, donde se presentará en nuestra provincia, Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La cantante española llega a Mendoza con un show solista.

-Has pisado grandes escenarios con Joaquín Sabina, pero conservas ese temor de un nuevo concierto.

-Creo que cuanto más crecemos, más miedos nos paralizan. Pero además, entre trabajar con Joaquín Sabina y mis presentaciones en solitario hay muchas diferencias. En los recintos principalmente, porque voy a salas más pequeñas, que me imponen igual, tengo mucho respeto, donde puedo mostrar mi personalidad, porque veo las caras del público. Me siento en el salón de una casa, es mucho más íntimo que en una gira tan grande como las de Joaquín, que impiden ese contacto con el público.

Pero la diferencia mayor es que en un concierto de Joaquín, el artista es él. Yo ahí no me juego nada, puedo tener un mal día que el público no se va acordar. Yo soy un extra que pasa por ahí. Y en mis shows me van a ver a mí, entonces el miedo a defraudar, a no llegar al corazón de la gente siempre está.

-Este nuevo disco es muy diferente a tu primer álbum “Por motivos personales”, ¿Por qué este homenaje a la música mexicana?

-La idea surge como dice el título “Me nació del corazón”, que es el título de una de las canciones. Un disco tributo a la música popular mexicana. Con el disco anterior por desgracia no pude ir a Argentina, pero si fui en cuatro ocasiones a México. Y en esas giras presenté el disco, con algunas otras versiones. Y en la cuarta gira me arriesgué a cantar dos rancheras, y probar como se toma un mexicano que una española cante sus canciones. Y fueron las dos canciones de más éxito en los conciertos. Y decidí hacer un disco, para devolverles tanto cariño, cantar muchas de sus canciones populares y hacerlas mías.

Yo nací en Huelva, cuyo folclore o música popular es el flamenco y la copla. Y aunque nunca he hecho esos géneros, siempre me apasionan y que escucho desde pequeña. Entonces dentro de mi forma de interpretar sin ser flamenca ni folclórica. Hay cierto matices andaluces que ni puedo ni quiero evitar, que son mi sello de identidad y forman parte de mi personalidad interpretativa. En el primer disco que fueron canciones inéditas hice otros géneros mas pop, pero suelo moverme en unas zonas raras, entre la forma del cantautor sin serlo, que son una fuente continua de inspiración para mí; y lo folclórico. Por eso en este último disco me siento como pez en el agua porque el folclore del mundo está conectado, y han bebido unos de otros.

La cantante española actuará en el Teatro Independencia.

El sello Sabina, el tango como nuevo proyecto y la pasión por la música

Como un sueño hecho realidad, Mara Barros en 2009 comenzó a formar parte de las filas de Joaquín Sabina. Fue a partir de la placa “Vinagre y Rosas”, en la que la cantante puso su voz como parte de los coros del artista español. Un viaje que continúa hasta la actualidad.

“Hay muchas anécdotas y muy divertidas. Como el primer concierto que hice con ellos en Salamanca, disfrazada de tenista. Ingresé al escenario a mitad del concierto y como era la nueva, el público se sorprendió. La idea que pareciera que era alguien que jugaba al tenis y me sumaba a cantar. También su caída en el Wizink Center, donde tuvo un derrame cerebral y rotura de clavícula, que nos cortó el cuerpo a todos, eso fue muy duro. O hasta intoxicarme con comida en México, donde estuve encerrada en la habitación del hotel, con el suero colgando de una percha, por ejemplo. Siempre pasan cosas muy divertidas y raras”, recuerda sobre su vivencia con el artista.

Entre los planes, Mara Barros tiene pensado un nuevo disco, donde el tango será protagonista. Fiel a su gusto por la música popular y los géneros que distinguen a cada cultura, el tango es su deuda pendiente.

“Y lo próximo que no descarto es un disco de tangos. Soy muy seguidora de Gardel y Goyeneche, pero si tengo que decir una canción, elijo “Por una cabeza”. Y a modo de primicia lo voy a cantar en el concierto de Mendoza”.

-Recorriendo tu camino en la música, sos de las artistas que ha ido paso a paso concretando cada anhelo con mucho trabajo en el medio.

-Afortunadamente considero que cada paso que doy o reto que supero evidentemente, detrás de cada paso hay mucho tiempo invertido, mucho sacrificio, mucho estudio, constancia, tenacidad. Y hay una lucha que me niego a ocultar. Esta profesión es dura con momentos muy complicados, y por cabezota he seguido firme. Pero soy consciente que el factor suerte me ha acompañado, no sé si es el karma, pero me acompaña por arriesgar y constancia. Porque el que se queda en su casa no lo acompaña. Y se abrió el camino y ver donde me lleva la vida, incluso los momentos malos. No tengo más remedio que ser agradecida de lo afortunada que soy.

Mara Barros en Mendoza: dónde y cuándo será el show

La cantante española llega por primera vez a Mendoza, en el marco de su gira por el país, donde presenta su segundo disco “Me Sale del Corazón”.

El concierto será el sábado 5 de agosto, a las 21.30 hora, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad.). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.