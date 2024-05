Glorias del Este: estrena una obra teatral mendocina que habla del intento por salvar un club de fútbol

¿Causas perdidas? Cuántas veces considerar cualquier empeño humano como eso, un afán destinado a morir antes de nacer, ha desalentado a muchos. Y cuántas otras, por supuesto, hemos visto a numerosos personajes que, a fuerza de pasión y convicción, coinciden en sacar adelante los proyectos más improbables, incluso en contextos desfavorables (por ejemplo, el de la Argentina de estos tiempos).

Sobre causas perdidas y encontradas, sobre el empeño y la manera de llegar a objetivos que parecen una isla soñada habla Glorias del Este, la obra que se estrena este sábado 11 de mayo de 2024 a las 21.30, en el teatro Quintanilla (plaza Independencia, Ciudad) y que tiene como protagonistas a dos figuras del teatro local: Marcelo Lacerna y Aníbal Villa.

Esta dupla encarna a otra, la de un dúo de apasionados por el club que da nombre a la pieza, y que se proponen llevarlo adelante mediante ideas que pueden parecer disparatadas, pero que les permiten mostrar que, como dice la sabiduría popular, en la vida los proyectos que seguro salen mal son aquellos que no se intentan.

La obra, basada en Más muertos que vivos (de María Rosa Pfeiffer), está dirigida por Daniel Posada y se verá todos los viernes de mayo. Para saber un poco más de Glorias del Este, Lacerna y Villa se convocan en esta charla en la que repasan aspectos emotivos de cómo se gestó la pieza.

Aníbal Villa y Marcelo Lacerna protagonizan "Glorias del Este", dirigida por Daniel Posada.

–¿Qué historia nos presenta Glorias del Este?

–Marcelo Lacerna (ML): Es la epopeya de dos directivos de un club de pueblo, que tienen caracteres diferentes y encaran de distinta manera las posibles acciones para sostener el club. Hay uno que tiene posturas más disparatadas, que es el personaje de Aníbal, y está el otro, que trata de llevar a tierra todas esas ideas, que es el personaje que hago yo. La historia muestra ese enfrentamiento de dos personajes unidos por el amor y la pasión por el club. Y el desarrollo es a través del humor.

–Aníbal Villa (AV): La obra original de María Rosa se mantiene dentro de los límites del humor negro, y se basa en la necesidad de ambos personajes de continuar subsistiendo a base de servicios fúnebres. Por ende, la muerte se vuelve una necesidad. En el caso de Glorias del Este, es el club del pueblo lo que incentiva a Polo y Justino a pensar y a aportar estrategias que les permitan mantener y mejorar las instalaciones del mismo. Estas ideas son disparadores desopilantes, que comienzan incluso por los servicios fúnebres (de la obra original) y se van transformando en otro tipo de servicios cada más disparatados. Y siendo estos compañeros diametralmente opuestos desde sus personalidades, lo único que logra mantenerlos unidos es que el club Glorias del Este siga en pie, cueste lo que cueste.

–La obra también toca temas como el uso de internet y las redes sociales. ¿Cómo se incorporan a la puesta?

AV: Incluir las redes sociales dentro de este pseudoambiente, más tirado a lo clásico, fue una idea de Daniel Posada. Él insistió en colocar a los personajes dentro de una coyuntura más actual, porque el efecto que provoca este choque, desde el humor, es delicioso. Surgió también la idea de atraer a un público más joven, que ha nacido con estas nuevas tecnologías. A nosotros nos obliga a actualizarnos y a los más jóvenes a pegarle un vistazo a lo clásico, enriqueciéndose mutuamente.

–ML: Estos dos personajes tienen el pasado muy presente, digamos, y algunas cosas que vivieron antes las traen a la memoria con humor, pero lo que acontece acá en su club es muy actual. Y hoy en día estas herramientas de internet y las redes nos atraviesan a todos. Quisimos incorporar ese recurso porque todo el mundo se ve interpelado por estas tecnologías.

–¿Qué puede decir cada uno de ustedes de trabajar con el otro?

–ML: Es un placer enorme. Qué más puede pedir uno que trabajar alegremente, felizmente con un compañero entrañable y talentosísimo como el Aníbal. Nosotros ya tenemos una amistad y muy buena armonía en los espectáculos. Ya va a ser el cuarto espectáculo que comparto con él. Hay mucha complicidad entre nosotros y espero que eso se vea.

–AV: Esta pregunta es la más fácil de responder. No hay nada más lindo que trabajar con amigos del alma. Me tienen prohibido decir que yo crecí viéndolos, pero es así... Ser amigo de estos grosos, me llena de orgullo, y felicidad. Hay nervios, hay ansiedad, hay incertidumbre, pero con compañeros así, uno sabe de antemano que nada malo puede pasar. Es un honor y un enorme placer trabajar con el Marce y el Cabeza.

–¿Qué creen que puede aportar una obra como Glorias del Este a un presente como el que atraviesa la Argentina?

–ML: En cuanto al aporte de la obra creo que puede aportar más de lo que nosotros teníamos como expectativa. Esta obra la empezamos a hacer antes de la pandemia, con Claudio Martínez como director. Él nos dejó y nos acompaña “desde arriba”, pero nunca ha dejado un espacio vacío, porque sentimos que está en nosotros. Con la obra buscamos reforzar esta idea de la fuerza de lo colectivo, de lo importante que es poner el corazón para causas que a veces parecen perdidas. Con este nuevo rumbo de nuestro país se hace muy patente la idea de que no todo se compra y no todo se vende. Yo personalmente siento que con la obra le hago un homenaje a mucha gente que conocí trabajando en el ámbito de la gestión sociocultural que ponía mucho empeño mucho corazón. Me acuerdo ahora de Wálter Ponce, que ya no está en este mundo, y de Julio Chade, que impulsaron la biblioteca de Alto Verde. Y también la pienso como un reconocimiento a la gente del Atlético Club San Martín, que ahora agregaron una biblioteca a la institución, para mostrar que un club no sólo pasa por la plata del fútbol.

–AV: Yo estoy seguro de que Glorias del Este va a generar empatía en el público, porque habla de cosas que todos y todas hemos vivido y que actualmente, como sociedad, estamos atravesando. Creo que va a generar lecturas en el público que van a obligar a que después de ver la obra, pizza o café de por medio, se hable de lo que se vio y lo que le pasó y le pasa a cada espectador.

Cómo ver la obra

Glorias del Este se estrenará el sábado 11 de mayo, a las 21.30hs, en el Teatro Quintanilla. Repetirá los días viernes 17 y 24 de mayo. Las entradas ($7000) pueden adquirirse en Entrada Web.